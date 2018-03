Elindult első útjára a világ legnagyobb utasszállító hajója

Harminchat hónapon át, a személyzettel együtt összesen 4700 építőmunkás dolgozott azon, hogy a Royal Caribbean hajótársaság legújabb tengerjárója kihajózhasson március 24-én reggel a franciaországi Saint-Nazair kikötőjéből. A Symphony of the seas névre keresztelt óriáshajó elképesztő méretekkel szeli a Földközi-tenger hullámait.

Legalábbis első hónapjait még a Földközi-tengeren tölti, hogy aztán március utolsó napján felvegye legelső utasait Barcelonában, akiket egy egyszeri, Firenzét, Rómát és Nápolyt is érintő körutazásra visz. Áprilistól 7-től azonban már bárki foglalhat magának helyet egy hétnapos mediterrán kiruccanásra 793 euróért (mintegy 248 ezer forintért), egészen október végéig. Novembertől ugyanis az amerikai Royal Caribbean Cruises Ltd. által üzemeltetett tengerjáró az Atlanti-óceánt áthajózva Miamiban köt ki, hogy a floridai partokat báziskikötőként használva indíthassa majd járatait.

A 362 méter hosszú, 72,5 méter magas, és a fedélzet felső részénél számítva 66 méter széles óriáshajó ma a világ legnagyobbjának számít. A cég korábbi, szintén rekordméretekkel büszkélkedő Harmony of the Seas hajójának első próbaútján mi is ott voltunk, képes beszámolónkat már csak elképesztő felszereltsége miatt is érdemes végiglapozgatni.

Az 5 518 utas befogadására képes hajón 2759 kabin és 28 erkélyes lakosztály van, a vendégeket 2200 fős személyzet szolgálja ki. A 125 négyzetméteres, kétszintes családi lakosztályokba házimozit és jakuzzit tettek, a gyerekeknek pedig csúszdát és földtől a plafonig felszerelt LEGO-falat építettek. A hajón a számos étterem és bár mellett mászófal, vízicsúszda, korcsolyapálya és 12 ezerrel növénnyel felszerelt hatalmas parkot idéző zöldövezet is lesz, összesen mintegy 66 ezer négyzetméteren játszva az elképzelhetetlen luxussal. Április elejére mi is kaptunk egy sajtójegyet a Symphony of the seas fedélzetére, amint bejártuk, mutatjuk is majd fotókon minden izgalmas négyzetméterét.