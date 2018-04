Áprilisban utazzon az óriás virágszőnyegek hazájába!

Mire vágyik inkább? Bulizni egy fergetegeset mindegy, kinek a születésnapján és milyen apropóból, vagy sétálni a tavaszi virágok között? Mert Hollandiában mindkettőt megteheti áprilisban, ráadásul a város remek múzeumain túl most egy Prince kiállítás is adja magát. Ha azonban nincs kedve ilyen messzire kiruccanni, látogasson el Szarvasra, ahol az arborétumban pótolhatja mindazt, amit a Keukenhofban kihagyott, és részt vehet a Mini Magyarország születésnapján is.

Amszterdam

Ha tavasz, akkor tulipán, ha pedig tulipán, akkor Hollandia. Mi most Amszterdamot szemeltük ki a tavaszi kiruccanáshoz, mert ebben a hónapban a legváltozatosabb élményekben lehet itt része a látogatóknak. Tudta például, hogy Amszterdam Európa „farmer-fővárosa"?

A két legnagyobb durranás áprilisban errefelé a tulipánok és a Király Születésnapja, melyet április 27-én tartanak. Utóbbit 2014 óta ünneplik ezen a napon, előtte Juliana királynő születésnapját ünnepelték (értelemszerűen a „Királynő Születésnapja" elnevezéssel) április 30-án, ő azonban 2013-ban lemondott fia, Willem-Alexander javára a trónról. A névcserét leszámítva marad a szokásos ügymenet, ami jelen esetben a világ egyik legnagyobb szabadtéri buliját jelenti, és ahol a helyiek közül mindenki narancssárgába (a nemzeti színbe) öltözik. Ezen a napon a turisták száma a város lakosságának duplája: várhatóan nyolcszázezer külföldi hömpölyög majd az utcákon. A legnagyobb tömegre a Dam téren és a Museumplein környékén kell számítani.

Az ünneplés már az előző este megkezdődik, ez a Király Estéje (Konigsnacht). Amszterdamban 27-én a legnagyobb látványosság az utcai vásárok lesznek: a városban mindenütt standok szegélyezik majd az utcákat, ahol az ételen-italon túl, a ruhákon át az elektronikai cikkekig mindent árulnak majd. Az alku kötelező és szórakoztató eleme a vásárlásnak. Ilyenkor mindenki mindent árul, ugyanis az ezen a napon eladott termékek adómentesen cserélhetnek gazdát. Mivel a standok reggel hatkor nyitnak, az igazán jó vételért korán kell kelni, de ha csak nézelődni akar, este 8-ig bármikor mehet. A város legtöbb üzlete viszont zárva tart.

Az ünnep részét képezik még a party hajók, utcai koncertek és spontán előadások. A tömegközlekedés ilyenkor leáll, úgyhogy gyalogtúrára számítson. Összesen öt táncparkettet is berendeznek, ezek mindegyike a külvárosokban van: ezek a Kingsland Festival (RAI Amsterdam), Urban Music Festival (Turbinestraat), Loveland van Oranje (Meerpark), Nassau Festival (Olympic Stadium Area) és Oranjebloesem (Pampuslaan-Blijburg városrész). Ide csak előzetesen megváltott belépőjeggyel mehetnek be a látogatók.

Amszterdam fantasztikus múzeumain túl (Rijksmuseum, Vincent van Gogh múzeum és Anna Frank múzeum, hogy csak hármat említsünk), Prince-kiállítást is láthatnak a városban a rajongók. A nemrégiben elhunyt legendás zenész több száz saját tárgyát állítják ki minnesotai birtokáról, egészen június 8-ig, a Beurs van Berlage rendezvényközpontban.

A Van Gogh múzeumban tavasszal egy új tárlat azt mutatja be, hogyan hatott a japán művészet a festőóriásra (június 24-ig látható). A város egyik pompás 17. századi épületében kapott helyet a Táskamúzeum, ahol a táskák történetét láthatja a középkortól napjainkig. Az egyedülálló, ötezer darabos gyűjteménynek része többek között Margaret Thatcher retikülje és Madonna Versace-táskája is – mielőtt idelátogat, próbálja elveszíteni a hitelkártyáját, ugyanis a múzeum boltját Amszterdam legjobb üzletének választották. És ez még mind semmi múzeumtémában: április 9-15. között tartják a Museumsweek 2018 rendezvényt, azaz a múzeumok hetét a városban, amikor a legtöbb múzeumban különleges programokkal készülnek.

Tulipánok + Keukenhof

A tulipán Hollandia jelképe, pedig eredetileg Törökországból származik, ám holland kereskedők felfedezték maguknak a 17. században, és onnantól vitathatatlan hatást gyakorolt az ország gazdaságára és történelmére. Bár a híradások szerint ma már egyre nehezebb csak úgy tulipánba botlani Amszterdamban, mégis úgy kalkuláljon, hogy április első felében félmillió csodaszép, és sok esetben ritka fajtájú tulipánt láthat a város kertjeiben és parkjaiban. A hivatalos tulipánfesztivál résztvevői közé tartozik többek között az EYE Filmmúzeum, a Hermitage Amsterdam, a Hortus Botanicus, a Museum Van Loon, a Rijksmuseum és számtalan közterület is. A résztvevők pontos listáját itt találja.

Ha viszont megszámlálhatatlanul sok tulipánt akar látni egy helyen, akkor irány a Keukenhof. A világ egyik legszebb virágoskertjében nemcsak tulipánok vannak, hanem krókuszok, jácintok és nárciszok is pompáznak. Ami pedig az április havi programot illeti, 6. és 8. között rendezik meg a virágpiacot, ahonnan garantáltan nem távozik üres kézzel, mert a legizgalmasabb virághagymákkal tömheti tele bőröndjét a visszaútra. Szombaton Hollandia leghíresebb kertésze okítja a nézőket, vasárnap pedig látványos solymászbemutatót láthatnak a látogatók.

Csupán néhány nappal később, április 12-én kezdődik a Romantikus Rózsa fesztivál. A háromnapos rendezvény az Oranje Nassau Paviljoen-ban veszi kezdetét, és mindegyik nap „rózsakeresést" is rendeznek a gyerekeknek, akiknek egy csokor rózsát kell a virágözönben meglelniük. Valószínűleg nem kis kihívás! Többet erről itt olvashat.

Április 21-én virágkarneválra kerül sor, ami a debrecenihez hasonlít. A 71. alkalommal megrendezett eseményen a virágoskocsik Noordwijk és Haarlem között, egy negyven kilométer szakaszon követik egymást. Ha a Keukenhofban tölti a napot, nincs más dolga, mint a megfelelő időben a főbejárathoz tódulni: a virágoskocsik itt fognak elhaladni. További részleteket a közösségi oldalon talál.

Szarvas

Áprilisban már bízhatunk a kellemesebb időjárásban, így elsősorban szabadtéri kikapcsolódást ajánlunk az olvasóknak. Ha még sosem látogatott el Szarvasra, ebbe az erősen alulértékelt városba, most mindenképp tegye meg. A város ugyanakkora területen fekszik, mint Szeged, ám csak tizedannyian lakják. Itt található a történelmi Magyarország és egyben a Kárpát-medence mértani középpontja is. Hogy miért éppen most menjen, több indokot mutatunk.

Az Alföld egyik gyöngyszemében nem hagyhatja ki az Arborétumot. Nem csak egy egyszerű, szép kertre kell itt gondolni növényritkaságokkal! Az Arborétum 2014-ben százhúsz millió forintból újult meg, közel ezer növényfajtával gazdagodott.

A mindennap reggel 8-tól sötétedésig nyitva tartó parkban a családok több elfoglaltságot is találhatnak. Itt van például a Titkok kertje, melyben 2-6 fős csapatok játszhatnak, és próbatételek során át megfejthetik a kert titkát. A megoldásra 60 perc áll rendelkezésükre. Ha éppen nem a virágokban gyönyörködnek, játszhatnak a kültéri sakkal, vagy utazhatnak az elektromos kisvasúton, sőt, tavaly egy bibliai ihletésű, szabadtéri szoborkiállítással is bővült az arborétum.

Ugyanitt található a Mini Magyarország, hazánk egyetlen interaktív makettparkja, mely folyamatosan fejlődik, így akkor is érdemes idén tavasszal újra felkeresni, ha régebben már járt itt. A vonatok itt gombnyomásra indulnak, és alagutakon, hidakon kelnek át mintegy kétszáznyolcvan méteres pályán, de az épületeket is „megszólaltathatják" a látogatók – a jáki templomból például gregorián dallamok csendülnek fel. A makettpark 2015-ben Erdély nevezetességeivel bővült.

Az igazán jó hír, hogy a makettpark április 14-én születésnapot ünnepel. A gyerkőcök biztosan örülni fognak az ingyenes arcfestésnek és a sok lufinak – természetesen a torta sem marad el!

Szintén klassz program lehet a hajókázás. Az Arborétum kikötőjéből ugyanis április elejétől október végéig egész és fél óránként sétahajó indul. Egész órakor a Katalin II. sétahajó, minden fél órában pedig a Boglár, fedélzetén több játékos feladattal. A honlapon található telefonszámokon tud bejelentkezni. A Boglár sétahajó hétvégenként menetrend szerint közlekedik, és utasokat vesz fel a Ciprus kikötőben, szombat esténként pedig nosztalgiajáratokat indít ugyaninnen, a színházi műsorhoz igazítva indulásukat.