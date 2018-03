Éjszakai fények, családi tavernák, tengerbe hulló házak: ez Porto!

A város körvonalai úgy emelkednek ki naplemente idején a Douro folyó partjáról, mint egy pop-up könyv lapjai. A szerény, de pompázatos Porto városa egy spanyol esszencia, dimbes-sombos középkori centrummal, remek ételekkel, borokkal és karizmatikus helyiekkel.

Porto óvárosa a Ribeira negyed, mely az UNESCO Világörökség része. Ha itt kezdik az útjukat akkor először is a helyiekkel (tripeiros) találkoznak majd, akik az öreg üzletek bejáratai előtt várakoznak, vagy a régi házak közti kis utcákban sietnek dolgaik után. Itt nem úgy megy az, mint Velencében, ahol alig látni helyi lakosokat, itt mindenki teszi a dolgát; a turisták ellenére is halad a munka.

Porto tagadhatatlanul a kontrasztok helye. Találunk itt húszas évekbeli villamost és szuper metrót is, modern kulturális épületeket, 19. századi neoklasszicista csodákat és pergő vakolatú, tönkrement lakóépületeket is. De a város mégis rengeteg utazót vonz, talán pont nyerssége az, ami mindenkit megbabonáz.

Egy nap nem elég rá!

Porto az elmúlt két évtizedben látványos reneszánszát éli, pedig az idő jócskán rajta hagyta már a nyomát. Ezt saját szemünkkel is tapasztalhatjuk, ha például a metrón utazunk, vagy ellátogatunk a Musei de Arte Contemporanea-ba, illetve útba ejtjük a holland építész Rem Koolhass által megálmodott, téglatest alakú űrhajóra hasonlító Casa da Música épületét. Persze ahhoz, hogy Porto a magyarok körében is kedvelt hétvégi úti céllá váljon a WizzAir közvetlen Budapest-Porto járata is közrejátszott, nem csak a város egyedi hangulata. A keddenként és szombatonként közlekedő járatra már 13 500 forinttól lehet jegyet foglalni. Vonzerejét természetesen annak is köszönheti, hogy más európai városokhoz képest még mindig nagyon olcsó. Így hát ha ide érkeznek, nyugodtan szánjanak egy-két napnál többet is a felderítésére.

Piacok, kikötők és szendvics specialitások

Járják körbe a régi kikötőt (Mole des Cais da Ribiera), a folyópartot, a Ribeira negyedet, ami teljesen más arcát mutatja nappal és este. Itt semmiképpen se kerüljék el Porto legismertebb nevezetességét a Tőzsdepalotát, mely a főtéren áll. A fényben úszó épület egy üvegkupolával fedett és árkádsorral körbevett téren fogadja a látogatókat.

A történelmi városmag utcái hosszú sétákra csábítanak. Így biztos eljutnak a város katedrálisához és persze a Douro bal partján található borkóstoló negyedben, a Vila Nova de Gaia-ba. Ha pedig vásárolni támadt kedvük, látogassák meg a Bolhao-piacot, melynek hangulata olyan akár a budapesti Fény utcai piac, erős portugál beütéssel, zöldségekkel, fűszerekkel és házi péksüteményekkel. A Rua Santa Catarina vásárlóutca már egy más közeg, de itt is lehet jó vásárfiákat kifogni.

Bár első ránézésre kissé kaotikusnak tűnhet a város, ha eltöltenek itt pár napot és hagyják magukat sodorni a mindennapokkal, észrevehetik, hogy legtöbbször nagyon nyugodt. Csak a kellemesen hűvös esték lógnak ki a sorból, ilyenkor ugyanis egy nagy és hangos szórakozóhellyé alakulnak a terek. De mikor hazamennek innen, valószínűbb, hogy a folyó hangja kíséri majd el Önöket, amint a szikláknak csapódik a parton.

Ne hagyják ki, ha Porto városában járnak:

• A Praca de Parada Leitao környékét, ahol nyár kivételével mindig sok a helyi diák és nagy a hangzavar.

• Keressék fel a Vilanova de Gaia dombján álló 17. századi Serra do Pilar kolostort, ahonnan csodás kilátás nyílik a városra és a vidék jelképére, a Dom Luis hídra.



• Csodálják meg a Miragaia negyed öreg házait, csak pár lépésre a Ribeira rakpartjától.

• Este vagy nappal sétáljanak végig a Galeria de Paris-n és a környező utcákon.

• A Rua de Miguel Bombarda is kihagyhatatlan, ha szeretik a kortárs művészeteket és dizájnt.

• A Douro folyó partján megannyi teraszos kávézót és strandot találnak, szakítsanak rájuk időt, ha tehetik.

• Kóstolják meg Porto specialitását, a francesinha-t, de előtte ne egyenek túl sok minden mást. A szendvicsben van füstölt sonka, kolbász és steakhús, amit olvasztott sajttal, csípős paradicsomkrémmel és sörszósszal takarnak be

• Ha ez túl nehéz lenne, kóstoljanak friss halakat és tengergyümölcseit, Porto híres a jófajta halas éttermeiről

• Érdemes Porto északi és déli vidékeire is ellátogatni, így még inkább megtapasztalhatják milyen is itt az élet.

• Ha tehetik – utazástól függően – vegyenek részt a június végén rendezett São João, avagy Szent János Fesztiválon, mely Európa egyik legnagyobb utcabáljának számít. A kétnapos ünnep alatt zenészek, ételes bódék, szardínia és sör lepi el az utcákat, hogy mindenki méltán ünnepelhesse a város védőszentjét.

Portóba a Wizz Air közvetlen repül Budapestről, heti két járattal (kedden és szombaton), árakról a légitársaság honlapján tájékozódhat.