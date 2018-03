A Nemzetközi Kertfesztivál 1992 óta mutatja be a világ kertépítésének aktuális helyzetét, az eddigi fesztiválok közel 600 alkotást, a jövő kertjeinek prototípusát mutatták be. Az április 24-én kezdődő fesztiválon az új anyagok, növények és kreatív ötletek bemutatásával a szakma és a nagyközönség érdeklődésére is pályáznak - írja oldalán a Francia Idegenforgalmi Hivatal.

Az eseményt a Loire völgye fölé magasodó, Párizstól alig két órás útra található Chaumont-sur-Loire kastélyában rendezik meg, amely a világörökség része. A kastély építészetét a gótikára jellemző védelmi funkció és a reneszánsz életszeretete határozza meg, tulajdonosa Medici Katalin, Diane de Poitiers-nek adományozta a várat. A kastélyban a XVIII. és XIX. században pezsgő szellemi élet folyt, Nostradamus, a szobrász Nini, Benjamin Franklin vagy Germaine de Staël is megfordult termeiben. Jelenleg a kastély a XIX. század stílusában van berendezve és díszítve, mely a Loire-völgyi kastélyok között az egyik legtöbb bútorral ellátott épületnek számít.

Az idei, 27. kertfesztivál témaköre idén a "gondolat kifejezése" köré épül, a zsűri elnöke pedig Jean Echenoz író lesz. A fesztivál a kastély parkjában április 24-től november 04-ig látogatható.