Macedóniában egymást váltják az ősi látnivalók és a modern, nagyvilági épületek, hogy végül sokkal több élményt kapjunk, mint amit egy ekkora kis országtól reméltünk. Miközben Szkopje, amelyet továbbra is Európa legfurcsább fővárosaként emlegetnek, folyamatos megújuláson megy keresztül. Ma már nemcsak török óvárosát és a Balkán legnagyobb bazárját keresik itt a turisták, hanem Teréz Anya Emlékházát is. És ez még ez csak három izgalmas látnivaló a tízből, mutatjuk a többit is.

Szkopje sok mindent megélt az elmúlt időkben, az évek alatt pedig olyan átalakuláson ment át, melyek szinte teljesen megváltoztatták a hangulatát. Macedónia 1991-ig Jugoszlávia legdélebbi tagköztársasága volt, új határait 1945-ben húzták meg, amikor kijelölték a jugoszláv köztársaságok területét. Az identitását kereső Macedón Köztársaság fővárosának soha nem volt könnyű dolga; egy nagy erejű földrengés pedig, mely 1963. július 27-én következett be, és szinte a földig rombolta

három kerületét, még inkább nehezítette a helyzetet.

Az 5 óra 17 perckor bekövetkező földrengés idejét még mindig mutatja az öreg pályaudvar órája – az épület egyébként most Skopje Városi Múzeuma.

A természeti katasztrófa után Jugoszlávia elnöke, Tito vezette a város újjáépítését, aminek

eredményeképpen a városkép egy modernista-brutalista stílusban nyert új külsőt. Bár érdekes és sokszor oda nem illő épületekről van szó, érdemes ezeket is közelebbről szemügyre venni, hogy megértsük, milyen is egy olyan ország és város története, melynek létezését a körülötte élők el sem akarták ismerni. Az egyik ilyen építmény a Központi Posta Hivatal, ami minden szögből nézve olyan, mint egy hátára fektetett bogár – de ilyen épületet is csak itt látni a városban. A másik a Szent Cirill és Metód Egyetem, mely egy hatalmas szürke gyárkomplexumra hasonlít.

De ahhoz, hogy elhiggyék ilyen tényleg létezik, látni kell az Agnes Gondzha Bojaxhiu, vagyis az 1910-ben Szkopjéban született Teréz Anya Emlékházát is. Az egyedülálló retro-futurisztikus építmény Macedónia legegyedibb temploma. Az emlékház első szintjén a híres, Kalkuttában szolgálatot teljesítő nővér életét mutatják be különböző emléktárgyakon és berendezett szobákon keresztül. A második emeleten egy fantasztikus üveg oltárkép áll az ablak előtt, mely egy jellegzetes szkopjei, hajszálvékonyan áttört ötvösmunka eredménye. A ház egyébként kicsi, de pont ezért gyorsan és kényelmesen bejárható. A helyén eredetileg a Jézus Szent Szíve római katolikus templom állt, ahol Agnes-t megkeresztelték. Az emlékházba a belépés ingyenes.

Travelo tipp: Az épület akadálymentesített, így lifttel (az első emeleti főbejáratot elkerülve) a földszintről akár egyből az üvegkápolnában lehetünk. De ne hagyjuk ki a

bejárat szintjét se, ahol érdekes fotókat és leveleket nézegethetünk Teréz Anya szkopjei és kalkuttai éveiből. Az épület akadálymentesített, így lifttel (az első emeleti főbejáratot elkerülve) a földszintről akár egyből az üvegkápolnában lehetünk. De ne hagyjuk ki abejárat szintjét se, ahol érdekes fotókat és leveleket nézegethetünk Teréz Anya szkopjei és kalkuttai éveiből.

Ottomán és bizánci örökségek nyomában

Az i. e. 3. században alakult Szkopje éppen hogy elkezdett magának nevet szerezni kereskedelmi központként, amikor a 6. század környékén a Bizánci birodalom és az ortodox kereszténység felemelkedőben volt. Ekkor kezdték el építeni a város leglenyűgözőbb látványosságát a Tvrdina Kale erődöt. A város látképét uraló erőd egy Trónok harca helyszínnek is beillene, de sajnos a két kis

múzeumon kívül, ami a falai köz található, a helyszínen nincs más információs tábla, ami bármit is elárulna a történetéről. Azért érdemes felsétálni a Samoilova domb tetejére, mert a kilátás a városra és a Vardar folyóra nagyon szép.

De ne hagyják ki a Balkán legnagyobb bazárját sem a város Carsija negyedében. Ez volt ugyanis Szkopje központi kereskedelmi helye nagyjából a 12. századig. A kis utcák útvesztőket alkotnak a területen és mindenhol kávézókba és ékszerboltokba botlani, amiknek sorát olyan mindennapi helyek törik meg, mint fodrászatok, pékségek és vaskereskedések. A bazár macskaköves utcái megállás nélkül visznek előre. Menet közben pedig olyan csodákra bukkanhatnak, mint az ottomán időkből származó Mustafa Pasha mecset és annak rózsakertje, vagy a Suli An, a karavánszerájból lett művészeti centrum. De izgalmas a 13 kupulás Daut Pasha Hamam épülete is, ami jelenleg a Nemzeti Galériának ad helyet.

Máris utazna? A Wizz Air hetente háromszor közlekedtet járatot Budapest és Szkopje között. Kedden, csütörtökön és szombaton indítja gépeit a Liszt Ferenc repülőtérről. A WIZZ jelenleg 31 ország 66 célállomására repül Budapestről, Szkopjéba például 2990 forinttól találunk jegyeket a légitársaság weboldalán. (X)



Következő megkerülhetetlen jelképe a városnak, a szintén 6. századra datált Kőhíd. A folyó két partja közötti gyalogosforgalom főútvonala nem a legszebb, ha éppen rajta sétálunk, de távolabbról nézve kilenc ívével és a mögötte tornyosuló oszlopos Régészeti Múzeummal állandó fotótéma.

Ugyanakkor látványos kontraszt a Szkopje 2014 újjáépítési projekt neo-klasszicista épületeihez képest a város egyik legfontosabb ortodox temploma, a Sveti Spas templom. Az épület érdekessége, hogy két méterrel a földbe süllyesztették, mivel az ottománok nem engedélyezték, hogy egy templom magasabb legyen, mint egy mecset. Sveti Spas templom a 14. században épült és süllyesztett kialakítása miatt nem úgy néz ki, mint egy templom, így aztán tényleg oda kell figyelni, ha nem akarják elkerülni. Szép, fából készült harangtornya azonban segít a felderítésben. Belül pedig egy csodásan részletgazdag faragott oltár ragyog a látogatókra.

Travelo tipp: A harangtorony lábánál kifújhatjuk magunkat Szkopje első kézműves sörfőzdéjének kerthelyiségében. Egy korsó sör ára kilencven makedón dínártól

százkilencvenig terjed. A szezonális, limitált szériás ajánlatukért a szkopjei árakhoz képest alaposan a pénztárcánkba kell nyúlni: 250 dínárért adnak egy korsóval. A harangtorony lábánál kifújhatjuk magunkat Szkopje első kézműves sörfőzdéjének kerthelyiségében. Egy korsó sör ára kilencven makedón dínártólszázkilencvenig terjed. A szezonális, limitált szériás ajánlatukért a szkopjei árakhoz képest alaposan a pénztárcánkba kell nyúlni: 250 dínárért adnak egy korsóval.

Mit találunk a városon kívül?

A középkori kolostorok, hegyi utak és tradicionális falvak között lehetőségünk van túrázásra, hegyi kerékpározásra, hegymászásra és persze borkóstolásra is. Ezt a lehetőséget tényleg nem érdemes kihagyni, mert az ország szőlőtermő vidéke egy teljesen más világ. Tikves vidékén a 4. század óta termesztenek borszőlőt; a környék káprázatosan gazdag – a dűlőkön kívül tavak, barlangok, archeológiai látnivalók és apró templomok fedezhetők fel itt. A legtöbb utazási iroda kóstolókat is szervez az egyes borászokhoz a pincészetekbe.

Ha pedig más szemszögből látnák Szkopjét, akkor induljanak el a Vodno-hegy irányába. A hegy könnyen elérhető a városi buszokkal, majd a felvonókkal; ha pedig aktívabbak, akkor a jelölt túraútvonalak mentén is felsétálhatnak a tetejére. Fent csodás kilátás és egy 66 méter magas kereszt fogadja a túrázókat. A várostól 15 kilométerre, délnyugatra található a Matka-tó vidéke, amely tökéletes egynapos kiruccanás helyszíne lehet úszással, piknikezéssel és túrázással egybekötve, miközben a tó környékén több barlangot és régi kolostort is felfedezhetünk.