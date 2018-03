Pannóniai kert nyílt Bécsben

Bécs egyik legnagyobb természeti parkja, a Blumengärten Hischstetten a 2018-as szezonnyitását egy új tematikus kerttel és egy piknikmező megnyitásával ünnepelte.

Idén március 20-án nyitotta meg kapuit Bécs különböző tematikára épülő kertje, a Blumengärten Hirschstetten, amely a Pannóniai kerttel bővült tovább. A nagyjából 500 négyzetméteres sztyeppés, száraz füves területen a pannóniai terület veszélyeztetett, védett, és a már kihalt vadnövényfajtáit szaporítják.

A park közepén alakították ki az új piknikmezőt, ahol az árnyas fák alatti padokon kívül a Múzeumi negyedből (Museumsquartier) ismert szabadtéri bútorokon is pihenhetnek a látogatók – utóbbiak ráadásul az idei nyertes "naplemente" árnyalatban pompáznak. A mező mellett található az a 2000 négyzetméteres játszótér is, ahol a gyerekek a rovarokkal ismerkedhetnek meg játékos módon. Így a "rovarjátszótéren" a pókháló-mászóka mellett sáskacsúszda és méhecske-mérleghinta várja a legkisebb természetbarátokat. Az összesen 60 000 négyzetméter területű parkban található a Zoo Hirschstetten is, melyben több mint 50 különböző állatfaj él nagy, szabad kifutókban, valamint a Pálmaházban.

A Blumengärten Hirschstetten az osztrák főváros városi kertészetéhez tartozik és Bécs Donaustadt városrészében található. A parkba ingyenes a belépés, március 20. és október 14. között keddtől vasárnapig 9-18 óráig látogatható. Júniustól augusztusig szombatonként 20 óráig tart nyitva, július 30. és augusztus 10. között azonban a Pálmaház nem látogatható.