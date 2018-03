Modern fényjáték készült a Sixtus-kápolna freskóival

Valaha innovációt és a művészet megújulását jelképezték a Sixtus-kápolna 1508 és 1512 között keletkezett freskói, és akadnak, akik úgy érezték, ez lehetne most is így. A riói olimpia megnyitójának producere, Marco Balich ambiciózus színházi projektté változtatta a középkor egyik csodáját.

A Róma korábbi szimfonikus koncerttermében, az Auditorium Conciliazione-ban március 15-én debütált az előadás – írja a Lonely Planet News. A színpadi show, melynek címe Universal Judgment: Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel (azaz Egyetemes ítélet: Michelangelo és a Sixtus-kápolna titkai), a Vatikán által biztosított nagyfelbontású fényképeket vetíti a színpadra, a falakra és a mennyezetre, zenei aláfestéssel. A négyrészes előadás során élő produkciót is láthatnak a nézők, és a rendezők speciális effekteket is bevetnek a teljes átéléshez: Noé bárkája például hatalmas viharba keveredik.

Az Egyetemes ítélet Marco Balich "Artainment" (az Art=művészet és Entertainment=szórakoztatás szavak összevonásából keletkezett műszó) vállalkozásának első projektje, melynek célja egyszerre az oktatás és a szórakoztatás.

A kilencmillió eurós költséggel készült előadás zenéjét Sting szerezte, címszerepében pedig Olaszország egyik legmenőbb színésze, Pierfrancesco Favino (őt az Angyalok és démonok című filmben láthatták többek között a magyar nézők) látható. A tizenhat perces narrációt a Vatikán is jóváhagyta.

A producer véges számú előadást tervez, melyekre már most ötvenezer jegyet adtak el. A tervek szerint az előadás Moszkvába és Latin-Amerikába is eljut majd, és Marco Balich abban is reménykedik, hogy egyszer filmre viszik az egészet.