Mitől lesz zöld a folyó Chicagóban?

Látott képeket a chicagói Szent Patrik-napi ünnepről, és eltűnődött azon, hogyan is festik zöldre a nagyváros folyóját? Mi is. Meg is találtuk a választ.

Chicagóban mindig az ünnepnapot megelőző szombaton festik zöldre a folyót, kivéve, ha az szombatra esik, mint az idén is – írja a Chicago Tribune. A színezés a Wabash Avenue és a Columbus Drive közötti szakaszon változtatja meg a Chicago folyó színét.

Az ötlet egy polgármester, Richard J. Daley agyából pattant ki: ő gondolt először a Szent Patrik-napi ünnep felelevenítésére is. Az ő elképzelése szerint a Michigan-tó egy részét kellett volna zöldre festeni, de barátja, a chicagói vízvezetékszerelők szakszervezetének elnöke meggyőzte, hogy inkább a folyó megfestésében gondolkodjon. Erre 1962-ben került sor, egy évvel azután, hogy a Georgia állambeli Savannah hiába próbálta megvalósítani ezt az ötletet.

Tudta?

Chicago a Time Out magazin szerint a világ legszórakoztatóbb városa . És nem csak azért, mert ilyen kreatívan ünneplik a Szent Patrik-napot. Sőt, még csak nem is azért, mert sörben is erős a város - akár sörtörténésszel is túrázhat itt.