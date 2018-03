Kijev legszebb helyei egy igazi, hagymakupolás hosszú hétvégéhez

Aki többször járt márt Ukrajna fővárosában, az talán minden évszakban gyönyörűnek találja, de májusban és június elején Kijev valahogy tényleg más. Ekkor virágzanak ugyanis szerte a városban a vadgesztenyefák, amelyek látványát a lassan hömpölygő Dnyeper folyó csak tovább fokozza. Az alábbi néhány bekezdésben segítünk bejárni a legszebb parkokat, ősi városrészeket és a főleg éjszaka hangulatos kis utcákat, amelyeket egy hosszú hétvége alatt érdemes felfedezni.

Kijevben az 1800-as években kezdődött el a mindent megváltoztató városiasodás. Utakkal kötötték össze a dombokon elkülönült városrészeket, a város mai főutcájának a helyén csörgedező patakot pedig kiszárították, feltöltötték és beépítették. Az elkövetkező években felépült Kijev híres egyeteme, majd a Városi Színház, és Európában másodikként itt indult be a villamoshálózat. A 20. század elejére Kijev Oroszország harmadik legnagyobb városává vált.

De aztán jött a második világháború

A több mint két évig tartó német megszállás és harcok következtében a város kétharmada szinte teljesen elpusztult – a kolostorokból, templomokból felbecsülhetetlen értékű műkincseket vittek külföldre. A háború utáni évtizedek azonban rohamos fejlődést hoztak: kiszélesedett a Krescsatyik főutca, sugárutak születtek, új hidak épültek a Dnyeper felett, valamint kiépült a metróhálózat és a város repülőtere is. Ma a 21. században, az 1500 éves Kijev, mint az orosz városok anyja, irigylésre méltóan jól tartja magát: elegáns és európai.

Egy ukrán mondás szerint Moszkva nagy, Szentpétervár szép, Kijev viszont az embereknek készült. Éppen ezért a város ugyanúgy életteret ad a babushkáknak, vagyis a keményen dolgozó asszonyoknak; az újgazdagoknak, akik drága autókkal repesztenek; a természetkedvelő turistáknak és a fiatal álmodozóknak is. Van hely idillikus parkoknak, autópályáknak, csillogó bevásárlóközpontoknak, piacoknak és bazároknak egyaránt.

A strandolók szigetétől a föld alatti városrészig

De talán az egyik legjobb terület, ahova nyáron mindenképp érdemes elmenni, az a Truhanov-szigeten található remek strand és pihenőpark. A Dnyeper közepén fekvő sziget a jobb parton húzódó Podol városrésszel szemben található. A szigetet 1957-ig, amíg meg nem építették a gyalogoshidat, csupán hajóval, vagy télen a befagyott folyón keresztül lehetett megközelíteni. Ma a körbebiciklizhető zöld parkok mellett remek kis kávézóknak és éttermeknek ad otthont.

Szintén kihagyhatatlan látnivaló a Függetlenség tér, melynek nevét és látványát is teljesen megváltoztatták az ország függetlenségének tizedik évfordulójára. A tér és az azt kettészelő Krescsatyik sétálóutca környékén ugyanis bankok, hotelek, minisztériumok és egyéb kulturális épületek koncentrálódnak. A legizgalmasabb tulajdonsága pedig, hogy több szintesre tervezték. A sétálóutca alatt ugyanis egy komplett földalatti szórakoztatónegyed terül el a város legnagyobb bevásárló központjával együtt, amely egyébként a Majdan Nezalezhnoszti metrómegállóból is megközelíthető. A felkapott éttermeket és kávézókat rejtő bevásárlóközpont létezését csak a tér felszínén felbukkanó üvegkupolák sejtetik, így aztán itt tényleg elmondhatják, hogy a hatalmas komplexum egyetlen négyzetméterével sem zavarja a történelmi tér összhatását.

A 3000 freskó és 260 négyzetméternyi mozaikkép birodalma

Kijev a pravoszláv vallás bölcsője, számos csodaszép temploma és kolostora van. Közülük is az egyik legkiemelkedőbb a Szent Szófia-székesegyház, mely a 11. századi orosz állam keresztény főtemploma volt. Az UNESCO Világörökségi listán szereplő műemlékegyüttes a mindenkori egyházfő otthona volt, de itt iktatták be a nagyfejedelmeket is. Az épület falain belül, a 11. századból mintegy 260 négyzetméternyi mozaikkép és 3000 négyzetméternyi freskó maradt fenn. Hetvenhat méteres barokk harangtornyából csodás kilátás tárul a nézelődők elé a környékről.

De sétáljanak el a hóbortos Szobrok utcájába (Pejzazhna park) is, ami talán a legaranyosabb része a városnak. A gyerekeknek szánt parkot Avraam Miletsky tervezte még 1980-ban, a kétezres évek végére azonban egyre több teret hódítottak el maguknak a kortárs szobrok, a megmosolyogtató padok, a csúszdák és a szökőkutak.

Bringázzanak a legzöldebb városrészben!

És bár városlátogatás során nem mindenkinek jut eszébe a biciklizés, Kijev központjában, pontosabban egy erdő közepén, ezt mindenképp érdemes kipróbálni. A csodaszép Golosiyivsky Park egy különleges natúrpark a városban – egy elvarázsolt erdő, ahol friss a levegő és egymást váltják a kis tavak, a tisztások és a fenyőligetek. A parkban a kiépített bicikliútnak és az egyszerű bringakölcsönzésnek köszönhetően pillanatok alatt elfelejthetik, hogy egy hangos nagyvárosban vannak.

Az Andreyevsky Spusk Kijev egyik legérdekesebb utcája. A lefelé lejtő, macskaköves utca olyan híres embereknek szolgált otthonául, mint Mikhail Bulgakov, aki az utca 13-as számú házában lakott, de a 19. század végéig sok orosz fizikus és művész is itt élt. Az utca az ízléses művészeti bazárjairól, galériáiról és kézműves boltjairól is híres, de a legismertebb látványossága a One Street Museum, ami a nevéhez hűen egy utca történetét járja végig. Az apró múzeum tulajdonosai és kurátorai évekig járták az Andreyevsky spusk utcát, hogy felkutassanak mindent, ami mesél a múltjáról. A gyűjteményben történelmi dokumentumokat, okleveleket, antik képeslapokat, fotókat és számos más lenyűgöző antik tárgyat, dekorációs kelléket, névtáblákat láthatnak egy kupacban - egy komplett időutazás élményeként.