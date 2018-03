Ezek miatt imádják a turisták a török riviérát

Antalyát, a Földközi-tenger partjának legnagyobb török városát az utazási irodák katalógusában csak a Török Riviéra fővárosaként emlegetik. De ha nem is nézeget róla fotókat, az embernek elsőként akkor is csak a luxus- és all inclusive szállodák, a gyerekparadicsom és a soha véget nem érő strandolás képei ugranak be. Így aztán pláne kiváncsiak voltunk arra, hogy mindezen túl mit tartogat ez a város és környéke.

Antalya Törökország legkedveltebb és talán legfelkapottabb üdülőtartománya, az előrejelzések szerint idén több mint 12 millió turista nyaral majd itt - nem véletlenül. A Földközi-tenger közelsége és a közeli Torosz-helység miatt a térség klímája egészen különleges: az enyhe és csapadékos telekkel és a forró, száraz nyarakkal járó mediterrán éghajlat szinte egész évben vonzza az utazókat. Az év 365 napjából átlagosan 300-ban süt a nap, a tenger hőmérséklete nyáron 25-29 °C, de még télen sem süllyed 16-17 °C alá. A tengerparti részén szinte soha nem esik hó, a környező hegyek azonban kiválóan alkalmasak a téli sportokra. Sőt, itt még az is előfordulhat, hogy az enyhe tél végi időszakban reggel a hegyekben síelünk, délután pedig a tengerben fürdünk.

Török Riviéra, vagy más néven a türkiz part Törökország délnyugati partvidéke, körülbelül Çeşmétől Alanyáig húzódik, magában foglalva Antalya, Muğla, valamint Aydın és İzmir tartományok egy részét. A 630 kilométer hosszú tengerparttal és három nemzeti parkkal büszkélkedő Antalya tartomány legnépszerűbb üdülőhelyei a névadó Antalya, az egykori nagy jelentőségű kikötőváros Side, és a banán- és citromültetvények között fekvő Alanya. De a gyönyörű kertekkel körülvett szállodákról nevezetes Belek, a finomhomokos partjáról híres Incekum, vagy az antik romokkal büszkélkedő Karaburun is sok turistát vonz. Felsorolásunk nem lenne teljes a riviéra legfiatalabb települése, Lara, valamint Kemer városa nélkül, ahol a tenger és a part olyannyira tiszta, hogy megkapták a kék zászló minősítést.

A nyári hónapokban tényleg nagy a hőség – ilyenkor meleg levegő árasztja el az utcákat, megnő a páratartalom és nincs olyan tenger- vagy medencepart, ami napközben hűsítést nyújtana. Májustól szeptember végéig akár 45 Celsius fok is lehet. Így azoknak, akik nem bírják a hőséget, vagy nem szeretnének beszorulni a légkondícionált hotelszobába, de sétálgatni sincs kedvük az elnéptelenedett utcákon, inkább a tavaszi vagy őszi időszakra tervezet utazást ajánljuk. A nyári hónapokban ugyanis a helyiek is behúzódnak hűvös lakásaikba vagy irodáikba, egészen estig, amíg le nem hűl egy kicsit a levegő.

Kaleiçi óvárosa ma Antalya szíve és védett kerülete, ahol kanyargós utcákat, erős kőfalakat és szorosan egymás mellé épült régi házakat láthatunk. Az építkezéseket itt szigorú előírásokkal szabályozzák, csak úgy szabad építkezni ezen a területen, hogy a történelmi jelentőségű épületekben ne keletkezzen kár. A kerületnek több bejárata is van, de legszebb a Kalekapısı (Hadriánusz-kapu).

Városnéző utunkba mindenképp érdemes beiktatni olyan nevezetességeket is, mint például a városalapító II. Attalosz király szobra, Mehmet Pasa Dzsámija, a régi óratorony, vagy Antalya szimbóluma, a Yivli minaret. A szinte városfalra épült óvárosi bazár egyébként a legjobb hely arra, hogy beszerezzük az otthon maradó rokonok számára az ajándékokat. Alkudni természetesen kötelező!

Ha pedig kultúrára vágyunk, vagy csak a térség történelmével szeretnénk egy kicsit közelebbről is megismerkedni, akkor irány az Antalya Régészeti Múzeum. Itt állították ki többek között az Aspendos, Perge térségében feltárt leleteket: művészi szobrokat, szarkofágokat, márványfrízeket és az ókori települések építőelemeiként megmaradt díszítőelemeit is. De megnézhetjük az Atatürk-házat is, mely Mustafa Kemal Atatürk, Törökország legendás államfőjének 1930-35 közötti látogatásainak tiszteletére nyílt meg. A házban többek között korabeli újságokat, pénzeket és használati tárgyakat láthatunk, miközben a politikus egykori lakóterét is bejárhatjuk. Családos programként pedig jól jöhet a forró vagy esős napokra az Antalya Játékmúzeum.

Szálljanak villamosra a városban! Antalya saját nemzetközi reptérrel rendelkezik, így sokkal könnyebben megközelíthető, mint a távolabb eső tengerparti városok. Budapestről utazási irodákon keresztül foglalt charter-járattal vagy menetrendszerinti járattal Isztambuli átszállással érhető el a leggyorsabban. A városban egyaránt megtaláljuk a Törökországban közkedvelt dolmuş minibuszokat, de használhatjuk a rendes buszhálózatot (többnyire készponzes fizetés mellett) vagy a turisták számára városnézésre legalkalmasabb villamos-hálózatot, amelynek szerelvényei a legjelentősebb idegenforgalmi nevezetességeket és szállodákat is érintik.

A belváros szélén hullik a tengerbe az édesvízi mésztufapadról is híres Düden-vízesés, melynek testvérét, a Felső-Düden vízesést már távolabb, 10 kilométerre északra találjuk - ide is érdemes elkirándulni taxival vagy dolmussal. Ha elég sportosnak érezzük magunkat, béreljünk biciklit és tekerjünk az egyébként jól kiépített tengerparti bicikliúton. Így nemcsak időt és pénzt spórolhatunk, de egyrészt elmondhatjuk, hogy aznap is tettünk valamit az egészségünkért, másrészt egy tényleg gyönyörű útvonalon kerekezhettünk.

Cikksorozatunk következő részében már a környékbeli programlehetőségek közül ajánlunk néhány dolgot olvasóinknak. Írunk például arról, hogy merre induljanak, ha kimozdulnának a tengerpart–medence–szállodaszoba háromszögből, de ahhoz is adunk tippeket, hol tudnak élvezhetően aktív módon kikapcsolódni.

Szerzőnk a Török Kulturális és Turisztikai Hivatal meghívásására látogatott el a térségbe.