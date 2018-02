Tokió-Párizs utazás anélkül, hogy kitette volna a lábát a szobából?

Képzelje el, hogy Tokióból Párizsba repül első osztályon. Közben kap egy négyfogásos vacsorát, majd megérkezve városvezetést.

Ez nem tudományos fantasztikum, hanem a japán First Airlines szerint a jövő utazása. A vállalat a virtuális valóságot hívja segítségül, hogy utasainak álmaik vakációját biztosítsa – írja a CNN.

Az utazóknak nem kell a drága reptéri transzferre költeni, sem a poggyász becsekkolásával kapcsolatos nehézségeken átküzdeni magukat: egyszerűen élvezhetik a luxusszintű utazás és városnézést.

A First Airlines Párizson kívül New York-ba, Rómába és Hawaii-ra is biztosít virtuális utazásokat. A kétórás utak jóval olcsóbbak, mint a valóságosak: üzleti osztályon 46 dollárt (kb. 12 ezer forintot), első osztályon pedig 56 dollárt (kb. 14 ezer forintot) kell fizetni.

Hogy néz ki egy ilyen utazás? A megérkezést követően az utasok a legkényelmesebb Airbus székekben foglalnak helyet, egy repülő belsejének berendezett szobában. Minden egyes úti célhoz saját zene, étel és egyedi kiszolgálás tartozik. Légikísérők szolgálják fel az ételeket-italokat: Párizs esetén például lazactatárt és hagymalevest. A „megérkezést" követően 360 fokos panoráma-idegenvezetésben lehet része a vendégnek.

Mint a szervezők érvelnek, a virtuális utazások azok számára is megadják az utazás élményét, akik ára vagy egészségügyi állapotuk miatt nem repülhetnek ténylegesen el álmaik városába.