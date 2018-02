Casanova-múzeumra gyűjtenek Velencében

Giacomo Casanovának, az elsősorban a nők bálványaként ismert olasz írónak, utazónak és kalandornak emléket állító velencei múzeum nyitására indított közösségi gyűjtést egy olasz cég.

Az író nevét viselő vállalkozás célja, hogy legalább 1,2 millió fontot gyűjtsön össze a múzeumra, amelyben festmények, különböző tárgyak, technológiai és multimédiás eszközök segítségével elevenítik fel Casanova (1725-1798) életét.

A múzeum és „élményvilág", amely a Pesaro Papafava gótikus palotában kapna helyet, a tervek szerint április 2-tól lesz látogatható – tudatta a Giacomo Casanova Alapítvány.

„Casanova nagy gondolkodó, író és filozófus volt, akire igazságtalanul csak nagy szeretőként emlékezik a történelem"

– tették hozzá a bejelentéshez.

Casanovát 1782-ben kiutasították szülővárosából, mert nyilvánosságra hozta az előkelő velenceiek titkos szerelmi életét bemutató írását.

Ez lenne az első, Casanovának szentelt múzeum. A kezdeményezés elindítói 80-130 ezer látogatóra számítanak az első évben, ez a szám a második évben 130-220 ezerre, a harmadikban 300 ezerre emelkedhet. Velencébe évente átlagosan 15-20 millió turista érkezik. A projektet támogatni kívánók 5 fonttal, de akár 4999 fonttal is hozzájárulhatnak a múzeum létrejöttéhez az Indiegogo nevű közösségi finanszírozási oldalon.

Amennyiben sikeressé válik a múzeum, a vállalkozás szeretné világturnéra is küldeni a kiállítást. Prágában állandó tárlatot hoznának létre, Szentpéterváron, Londonban, Párizsban, New Yorkban, Tokióban és Pekingben pedig ideiglenes kiállításon mutatnák be a gyűjteményt.