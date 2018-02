Nézzen várost és tegyen a környezetért Amszterdamban

Amszterdamban járva nem hagyhatja ki, hogy a város fénykorából származó házak között, hajón járja be a csatornákat. A világ első PET-palack halászattal foglalkozó vállalkozása most afféle fenntartható csavarral egészítette ki a városnézés élményét: miközben Amszterdamot csodálja, kap egy hálót is, amivel műanyagot halászhat ki a vízből!

A gondolat Marius Smit fejéből pattant ki, aki utazásai során első kézből ismerte meg a világot sújtó PET-palack problémakört. Úgy döntött, tesz valamit ez ellen, így született meg a Plastic Whale (Műanyag bálna) alapítvány – írja a Lonely Planet News.

Az alapító elmondása szerint a PET-palack helyzet még Amszterdam UNESCO-világörökséget képező csatornáiban is súlyos probléma. Mint elmondta, a városban évi 25 ezernél is több palackot gyűjt be csapatával.

Az alapítvány nem csupán halássza a palackokat: városnéző túráit azzal a szándékkal indította, hogy felhívja a szélesebb közönség figyelmét a problémára. A nagyobb közösségi események, mint az Amszterdam Pride és a Király napja felvonulások után szintén vállal szemétgyűjtést és takarítást az utcákon, csatornákban.

A műanyaghalászattal összeszedett palackokból pedig mi más készülhetne, mint újabb és újabb hajók a Plastic Whale alapítvány javára. És hogy mi a végső célja a kezdeményezésnek? Megszűnni: de legalább eljutni oda, amikor már nem probléma a műanyaghulladék. Munkájuk azonban a világ más pontjain minden bizonnyal tovább folytatódik majd.