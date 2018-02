Az Abu Dzabit és Dubajt összekötő E11/Sheikh Zayed Road autópályán mostanában nem lesz olyan unalmas autózni, mert az előbbi város Louvre múzeuma úgy döntött, mind a 100 kilométeren kultúrával kényezteti az autósokat.

A világ első Franciaországon kívüli Louvre múzeuma és az Abu Dhabi Media szervezet együttműködésével valósult meg az a projekt, melynek keretében művészeti alkotásokat ábrázoló óriásplakátokat helyeztek ki a Dubajt és Abu Dzabit összekötő autópálya mentén, az Egyesült Arab Emírségek Innovációs Hónapjának keretében – írja a Lonely Planet News.

A szóban forgó plakátok hatszor kilenc méteresek, és tíz kilométerenként bukkannak fel az E11-es út mentén. A puszta vizuális élményen azonban csavartak egyet: ha az autós rádiója a projekttel együttműködő három rádióállomás egyikére van hangolva – ezek a Radio 1, a Classic FM és az Emarat FM –, akkor félperces magyarázatot is hallhat a kocsiban a plakáton szereplő alkotással kapcsolatban.

A Highway for Art (Autópálya a művészetért) kezdeményezés célja az arab közönséggel megszerettetni a művészeteket és visszaállítani a művészetnek azt a szerepét, hogy a hétköznapokba szépséget csempésszen. A bemutatott művészeti alkotások között van Vincent van Gogh 1887-es önarcképe, illetve Leonardo da Vinci La Belle Ferronniere c. alkotása, mely az első, amit a művésztől az Emírségekben valaha is kiállítottak.