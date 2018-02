Még keresi az igazit? Ennek a tölgyfának írjon Németországba

Tudjuk, ma minden csapból a szerelem folyik. Mégsem tudtunk ellenállni annak, hogy megosszuk Önökkel ennek a németországi tölgyfának az összes romantikus titkát.

A Dodauer erdő Hamburgtól száz kilométerre északkeletre található. Errefelé nem ritka látvány a német postások élénksárga egyenruháját viselő kézbesítő, aki épp munkáját végzi. Amikor eléri célját, egy kisebb tisztást, 3 méter magas létrára hág, hogy a magával hozott levelet a helyére tegye.

A Der Bräutigamseiche („Vőlegény fája") elnevezésű fának tucatszám címezik leveleiket a magányos szívek. A híradások szerint ugyanis a tölgyfa, amely jóval korábban kezdte tevékenységét, mint a Tinder, már körülbelül száz házasság létrejöttében működött közre – írja a BBC.

A dolog a legenda szerint úgy kezdődött, hogy 1890-ben egy Minna nevű helyi lánynak megtiltotta az apja, hogy hozzámenjen szerelméhez, a Wilhelm nevű ifjú csokigyártóhoz. Ekkor találták ki a szerelmesek azt, hogy ennek a tölgyfának az odvába rejtik el az egymásnak írott leveleiket. Egy éven át kommunikáltak így egymással, míg végül az atyai szív megenyhült, őket pedig a pap a tölgyfa alatt adta össze.

A romantikus történetnek természetesen hamar híre ment, így innentől kezdve aki párt keresett, megírta kívánságát a tölgyfának címezve. A fa olyan sok levelet kapott, hogy a német posta 1927-ben saját irányítószámot és kézbesítőt jelölt ki neki. Ezenkívül egy létrát is elhelyeztek a fánál, mellyel az öklömnyi méretű postaláda elérhetővé vált. Így aki erre jár, kiveheti és elolvashatja a leveleket, illetve válaszolhat is rájuk. A tölgyfa ma már a világ minden pontjáról kap leveleket, még Kínából is.

Az egyetlen szabály az, hogy ha a levélre nem akar válaszolni a kíváncsi személy, vissza kell tennie a helyére.