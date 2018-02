Kalifornia kiszáradt, elmarad a tűzesés is

Még nincs egy hete, hogy arról írtunk, a Yosemite Nemzeti Park népszerű látványosságát már csak engedéllyel lehet megtekinteni. Nos, most már úgy sem, ugyanis a rendkívüli aszály miatt kiszáradt a vízesést tápláló folyócska.

A Föld mágikus csodái közé tartozó természeti jelenséget bár tűzesésnek hívjuk, valójában természetesen vízről van szó. Évente egyszer, februárban a nap olyan szögben világítja meg, hogy a vízesés lángolni látszik. A normális esetben két héten át élvezhető látványosság esetén most hiányzik a víz: a parkőrök azt jelentették, hogy a folyó kiszáradt, és nincs is remény arra, hogy az elkövetkező hetekben kellő mennyiségű csapadék hulljon a térségben – írja a Travel and Leisure.

A Yosemite Nemzeti Parkban a hó mennyisége jelenleg kevesebb mint fele annak, ami az évnek ebben a szakában megszokott. A Horsetail Fall elnevezésű vízesést – már amikor van éppen víz – a turisták külön engedély nélkül is megtekinthetik egyébként, csak a tűzesésnek nevezett jelenség idején kell regisztrálniuk magukat.