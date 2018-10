Járjon Gaudí nyomában az építészzseni szülővárosában!

Ha Gaudí műveire kíváncsi, Barcelonába kell mennie. Ha viszont azt szeretné megérteni – hogy honnan indult, mi mozgatta, mi inspirálta művészetét –, akkor a nagyvárostól mintegy száz kilométerre, Reus-ba kell látogatnia.

Szívesen megismerné a várost, ahol Antoni Gaudí született, és bejárná az utcákat, ahol első lépéseit tette? Katalóniában, a Tarragona melletti Reus-ban azokat a helyeket járhatja be, ahol a művész tizenhat éven át mozgott, mielőtt Barcelonába költözött volna. A városkában megnézheti Gaudí szülőházát, a templomot, ahol megkeresztelték, és az iskoláját is. A város, amely formálta a művészt, 2002-ben egy szobor állításával emlékezett meg róla: ez a Gaudí niño, azaz Gyermek Gaudí szobor.

Reus csendes kisváros Barcelonától 100 kilométerre délre, akár egynapos kiruccanásra is kitűnően alkalmas, ha a nagyvárosban járva elkapta a vágy, hogy megnézze az építész gyökereit. A Carrer de Sant Pere Apóstol például egy 12. századi templom, itt keresztelték meg a kis Antonit. A szépséges gótikus épület 125 méter magasra emelkedik Reus házai fölé. De még az a bölcsőde és piarista egyházi iskola is áll, ahova gyerekként járt, és megvan még a Vapor Nou textilüzem is, ahol kamaszként gyakornokoskodott.

Gaudí: az első lépések Antoní Gaudí többgenerációs rézművescsaládba született – mind apai, mind anyai ágon. Az építész mindig azt vallotta, hogy a formákra, alakzatokra és színekre való fogékonyság az ő esetében korántsem egyedi, hanem a Tarragona-vidék szülöttjeinek egyik sajátossága. Reus-ban töltött gyermekkorában (1852-1868) három tényező formálta zsenivé: a helyi építészet, a vallás és a természet. Római katolikus hite élete folyamán egyre erősödött, emiatt érdemelte ki az „Isten építésze" becenevet, és halála után előterjesztették boldoggá avatásra is. Barcelonában található művei közül hetet 1984 és 2005 között az UNESCO felvett világörökségi listájára. Gaudí 1926 júniusában halt meg, amikor a Sagrada Familiát vizsgálva hátralépett, és elgázolta a villamos. A legendák szerint nem teljesen ez, inkább a segítségnyújtás hiánya okozta vesztét: az elhanyagolt külsejű építészt nem siettek a járókelők kórházba juttatni. Pápai engedéllyel a Sagrada Familia alagsorában temették el.

Ahhoz, hogy még jobban kivesézhesse Gaudít, kihagyhatatlan programpont a Gaudí Központ meglátogatása, mely szintén Reus-ban található, a piactéren, azaz Plaça del Mercadal-on. Itt 1200 négyzetméteren láthat kiállítást az építész műveiből. A múzeum modern audiovizuális technológiájának köszönhetően teljesen interaktív tárlatra számítson: megérintheti például a Sagrada Familia katedrális tornyainak modelljét és a Pedrera ház kéményét.

Aztán fordulhat egyet Gaudí műhelyének rekonstruált változatában is, és megnézheti az eredeti jegyzetfüzetét. Itt biztosan választ kap a kérdésre, hogy Gaudí a lépcsőkhöz miért kapcsolta a csiga motívumát, a szökőkutakhoz pedig a hüllőkét.

Reusba utazna? Ha kedvet kapott, hogy felkeresse Reus bájos városát, a Wizz Air Budapest-Barcelona járataival a hét minden napján eljuthat Katalónia fővárosába. Jegyek már 7190 forinttól kaphatók. Miután pedig felfedezte Gaudi épületeit a nagyvárosban, a sűrű vonatközlekedésnek köszönhetően kicsivel több mint egy óra alatt eljuthat Reus-ba. A vonatjegyek ára 9 eurótól indul.

Az épület első emelete Reus modernista örökségének állít emléket, és itt nem csak Gaudíról, de egy másik híres építészről és egyben politikusról, Lluis Doménech i Montanerről, a modernizmus katalán ágának elindítójáról is sokat tudhatnak meg a látogatók. A második emelet témája „Gaudí, a feltaláló", ahol találmányain túl az általa használt formákat és a zsenit erősítő építészeti rejtélyeket is megismerhetjük. A harmadik emelet építészetének univerzális üzenete körül forog, többek között egy 360 fokos prezentáció segítségével, mely több érzékre is hat. Ugyanitt kerülhet testközelbe számos alkotásának részleteivel, modelljeivel.

A modernizmus szelleme

Reus városát azért is érdemes felfedezni, mert tagja a Réseau Art Nouveau Hálózatnak, mely Európa olyan városait köti össze, ahol kiemelkedő a modernista művészeti örökség. Gaudí szülővárosában ne hagyja ki a Reus Modernista Útvonalat: ez a történelmi városközpontot bejáró sétaútvonal olyan építészeti gyöngyszemeket érint, mint a Pere Mata Intézet, a Casa Navàs és a Casa Rull, ráadásul több múzeumba is ingyenes bejutást biztosít. A 19. századi házak, melyekben a bútorzat is teljesen eredeti, olyanok, mintha időutazáson lennénk. A vezetett túrákat angol, spanyol és francia nyelven kínálják. Ha érdekli, a helyi turistainformációs irodában foglalhat időpontot.

Mit érdemes még megnézni Reus-ban és környékén?

Reus-t az év bármelyik időszakában érdemes felkeresni, nem csupán gazdag művészeti öröksége miatt, de azért is, mert számtalan fesztivál, múzeum és színház várja az érdeklődőket. Miután magába szívott jókora mennyiségű kultúrát, kikapcsolódásképpen vásárolgatni is érdemes, ugyanis Reus közismert üzleteinek sokszínűségéről.

Benézhet továbbá a Spanyol Polgárháború idején épült óvóhelyekre is. A Patacada katakomba 1937 és 1938 között épült, és bő 1200 embernek nyújtott menedéket.

Mit együnk? Tarragona környéke az egyik leghíresebb Spanyolországban, ha gasztronómiáról van szó. Az egyik helyi jellegzetesség a sokféle felvágott és szalámi, olyannyira, hogy még saláta is készül ezek segítségével. Az étlapon így találja majd: Catalan amanida, azaz katalán saláta. Ezenkívül érdemes kipróbálni egy olyan helyi finomságot, ami egészséges is, ez a Póréhagyma, azaz Calçots. Az édes hagymát tűzön sütik meg és római (romesco) mártással kínálják. Kóstoljon hozzá helyi borokat is! Ha valamiről igazán híres ez a térség, az a rizs, mely különösen finom termést ad, főként az Ebro-folyó deltájában termesztett. Készül belőle paella, arrosejat, fideuà és homáros rizs is. A helyiek esküsznek rá, hogy sehol finomabb rizst nem eszik!

Ha végképp máshoz lenne kedve, mint építészethez és városnézéshez, a Jumplandaventure élményparkban felcsatolhatja magára a biztosítóköteleket, és a legváltozatosabb kötélpályákon teheti próbára az ügyességét. Ha pedig strandolni szeretne, a Salou melletti partszakaszon található Playa de la Pineda a környék legszebbje, ez Reus-tól kétórányira található autóval.

Plusz egy tipp

Reus és Tarragona között félúton találja a Centcelles római villa feltárt romjait, mely valószínűleg a 4. században épült. A mozaikkal kirakott dómkupolák közül ez a legrégebbi épen maradt példány a világon. A mozaikok vadász- és bibliai jeleneteket ábrázolnak, az itt eltemetett magasrangú személy neve már az idők homályába vész.