Elképesztő medencék, amelyekben az óceán hullámai csapkodnak

Az alábbi videóra a Termálfürdő oldala talált rá, de a legnagyobb izgalmát nem is feltétlen a képsorok, hanem maga a nyomasztó érzés jelenti, hogy ezek a hullámok bármikor megtáltosodhatnak. A minden oldaláról óceánnal ölelt Ausztrália partvidékén ugyanis számos medencét építettek a fürdőzőknek, mert a hatalmas sziklák és csapkodó hullámok miatt nem mindenhol lehet biztonságosan vízbe jutni.

A vizet a leglátogatottabb helyeken tisztítják, néhol vegyszerekkel kezelik, a homokot, a besodródott osztrigákat, rákokat és egyéb hívatlan vendégeket pedig időnként kitessékelik. Sydneyben több ilyen medence is található, de kisebb településeken, félre eső helyeken is fürödhetnek hasonlóban a helyiek - írja a lap. Az egyik legismertebb, természet alkotta medencecsoport a Figure Eight Pools névre keresztelt hely a Sydneyhez tartozó Királyi Nemzeti Parkban, ahol a turisták sokszor az életüket kockáztatják egy szelfi vagy videó kedvéért, amikor az utolsó pillanatban próbálnak elfutni a hullámok elől - teszi hozzá egy korábbi cikkében a Daily Mail. Na, de mutatjuk is néhány másodpercben a medencét, amelyben tényleg csak a dagály és az apály forgatja a vizet.