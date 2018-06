Ezért kell egyszer mindenkinek látnia Nürnberget!

Nürnberg város történelme ezer évvel ezelőttre nyúlik vissza. Azok közé a városok közé tartozik, melyek mindössze a jó fekvésüknek köszönhették fellendülésüket, hiszen folyton útba estek két nagyobb város között. A középkorban például ezt az élénk kereskedelmi központot még a német-római császárok is szívesen látogatták. Ha valakit tényleg érdekel a történelem, a német precizitás pedig egyenesen lenyűgözi, akkor annak Nürnberget egyszer mindenképp látnia kell!

Nürnberg felfedezését érdemes az óvárosban kezdeni. A főtér akkor is megér egy misét, ha éppen nem zajlik a világhírű karácsonyi vásár (melynek egyébként különálló, műemlék körhintás gyerekvására is van). Indítsanak egy reggelivel a mellette található nagypiacon (Hauptmarkt), vagy legalábbis markolják fel itt a napközbeni piknik hozzávalóit!

A főtéren álló Miasszonyunk templomon a prágai Orlojhoz hasonló, négyszázéves óramű található, amely minden délben életre kel. Ekkor az óra figurái (Männleinlaufen) vagyis az elektorok megmozdulnak és hódolatot mutatnak be IV. Károly császárnak. Ugyanitt, a téren áll egy káprázatosan díszített középkori kút, melynek kovácsoltvas kerítésébe trükkösen egy szabadon forgatható fémgyűrűt építettek. Forgassák meg mindenképp és közben mormolják el azt a kívánságot, amelyet szeretnének valóra váltani.

Az óvárost átszeli a sekély Pegnitz-folyó, melynek partján kellemes kávézók hívogatnak. Egyik hídjának lábánál egy régi kőtorony, a „Hóhér háza" (Henkerturm) áll. A középkori hóhér, szakmájából adódóan afféle számkivetett életet élt, és ebben a toronyban lakott. Az 1400-as években élt egy hóhér, Franz Schmidt, aki naplót vezetett életéről, amit aztán véletlenül sok-sok évvel később meg is találtak. A napló alapján egy kisebb múzeumot rendeztek be a torony legaljában a város büntetés-végrehajtási történelméről. A torony felsőbb szintjein (és a mellette álló, szemet gyönyörködtető fehér-bordó gerendás házban is) ma kollégium működik. A helyiektől megtudtuk, hogy a hóhértoronyban csak alul található mosdó - aztán gyorsan el is képzeltük azokat a diákokat, akik csak sok emelettel feljebb kaptak szobát...

Ha az óvárost alaposan bejárták, induljanak el egy kicsit magasabbra, egyenesen a császári vár (Kaiserburg) irányába. A vár belsejében a mai napig sikerült megőrizni azt a hangulatot, hogy könnyedén odaképzeljük a páncélzatban csattogó lovagokat. A történelem iránt mélyebben érdeklődők több tárlatot is láthatnak a 12-16. századról.

A világon csak nagyon kevés helyen található az ittenihez hasonló kettős kápolna (Doppelkapelle), mely abba az időbe röpít vissza minket, ahol a társadalmi státuszt igen egyértelműen jelölték: az istentisztelet ideje alatt a kápolna felső szintjén ült a császár, körülötte pedig az udvartartása és a nemesek álltak. Ez a szint semmilyen módon nem volt megközelíthető az alagsorból, ahol a helyi szegények hallgathatták ugyan, de nem láthatták a liturgiát. A kápolnát és a várat is 1200 körül kezdték építeni.

De ha már egyszer itt jár, ne hagyja ki a tízperces vezetett túrát az ötven méter mélyen sziklába vájt kútnál, amely rövidsége ellenére számos érdekességet tartogat. Akinek pedig ereje is maradt, az másszon fel a legmagasabb toronyba, ahonnan csodás kilátás tárul egész Nürnbergre.

Travelo tipp: Nürnberg félmilliós nagyváros, melyben négy metróvonal, és számtalan villamosvonal segíti a közlekedést. Az óváros gyalog könnyedén bejárható. Érdemes kiváltani a Nürnberg kártyát is, mellyel két napig ingyenesen utazhat a tömegközlekedési eszközökön, és díjtalanul mehet a múzeumok többségébe is. A felnőtt kártya ára 28 euró, 5 év alatt ingyenes, 6 és 11 éves kor között csupán 6 euró (felnőttjegy vásárlása mellé). A kártyához kapott brosúrában részletezik, mely múzeumok vagy látnivalók ingyenesek a kártyával – tapasztalatunk szerint szinte mindegyik.

Terror és náci propagandagépezet vs. kávézók és sétányok

Aki figyelt a történelemórákon, vagy kifejezetten érdeklik a múlt századi nagy világégések, annak ismerősen csenghet a „nürnbergi per" kifejezés. A város az 1930-as években a Nemzetiszocialista Párt bázisa volt, ahol a Birodalmi Pártnapokat tartották. Hitler az általa „legnémetebbnek" tartott városban alakíttatta ki a Birodalmi Pártgyűlések Területét (Reichsparteitagsgelände), mely a város délkeleti részén, 16 négyzetkilométeren terül el.

A Dutzenteich-nek nevezett erdős-ligetes területen akkoriban kávézók és sétányok voltak. A térképen a Zeppelin-mező név őrzi annak emlékét, hogy 1909-ben Zeppelin gróf léghajója földet ért. Miután 1927-ben és 1929-ben itt tartották a nemzetiszocialista pártgyűléseket, a párt 1933-as hatalomra jutását követően a területet fokozatosan a Birodalmi Pártnapokat szolgáló hatalmas rendezvényközponttá építették ki. Grandiózus épületeket álmodtak ide, melyek a Birodalom nagyságát voltak hivatottak tükrözni – ezek némelyike részben vagy egészben megvalósult. De közülük jó néhány ugyanolyan ábránd maradt, mint a világ legnagyobbjának tervezett stadion, amelynek helyén most csak egy kellemes látványú tó áll.

Az építkezések a 2. világháború alatt fokozatosan leálltak, látnivaló azonban bőven maradt. Az ebből a korból fennmaradt legnagyobb épület a Kongresszusi Központ, mely befejezetlenül is gigantikus méretű. A római Colosseumra emlékeztető épületet 70 méter magasra tervezték, de csak 39 méter valósult meg belőle. Az ötvenezer ember befogadására tervezett épület egy részében rendezték be a Dokumentációs Központot (Dokumentationszentrum). Az érdekes, kortárs építészeti megoldásokkal felújított épületben a legteljesebb részletességgel tanulmányozhatjuk a náci propagandagépezetet. A bejáráshoz hét nyelven áll rendelkezésre audioguide. Az állandó kiállítás címe Fascination und Terror („Elragadtatás és terror"), de rendszeresen vannak időszakos kiállítások is. A tárlatot egyes termekben filmekkel egészítették ki, a legvégén pedig a nürnbergi per tárgyi emlékei és dokumentumai láthatók.

Múzeumba vágyik? Van egy pár abból is!

Nürnberg ugyanis bővelkedik múzeumban, és ezek többsége a Nürnberg Kártyával ingyenes. A városi múzeum a késő reneszánsz idejéből fennmaradt egyetlen kereskedőházban, a Fembohausban kapott helyet, egy sarokkal a vár alatt. A mesésen helyreállított termekben 950 év történelme elevenedik meg – itt érdemes audioguide-ot bérelni és megnézni a Noricama elnevezésű audiovizuális élményshow-t, amely Nürnberg történelmét mutatja be.

Ha érdekli, hogyan élt a 16. században egy helyi kereskedőcsalád, akkor Tucherschloss-t ajánljuk: a Tucher család korábbi kastélyát láthatja itt eredeti bútorokkal, textilekkel és kiegészítőkkel. A kastély festői reneszánsz kertjében jó alkalom nyílik egy piknikre, miközben az 1534-ben épített, majd a 2. világháború után 2001-ben helyreállított Hirschvogel Hall-t csodáljuk.

Katakombák: sörrel vagy művészettel szeretné?

A város alatt több, sziklába vájt katakomba is húzódik, amelyet ma már sörös élményekkel párosítanak. A sörkészítés a város teljes történelmét átitatja: Nürnberg már 1303-ban rendelkezett arról, hogy a sör készítéséhez kizárólag komló használható fel. De a Hausbrauerei Altstadthof-ban, a város legrégebbi sörfőzdéjében például ma már whisky-t is készítenek. A „rotbier", azaz a vörös sör helyi specialitás - ha többet szeretne megtudni róla, akkor érdemes egy vezetett túrára befizetni a sörfőzdében. Mivel a házak alatti pincék eleve azért épültek, hogy a sört hidegen tudják tartani, így ez a vezetett túra is hideg sört ígérő kóstolóval ér véget. De legalább egyszer enni is érdemes a városnézés során: kóstolják meg a hagyományos bratwurst-ot, azaz nürnbergi kolbászkát, többek között sörben, káposztával elkészítve – meglátják, sokkal finomabb, mint ahogy hangzik!

Aki azonban inkább a művészetre kíváncsi, annak máshol kell a föld alá mennie. Nürnbergben a katakombákat eredetileg arra használták fel, hogy a 2. világháborús bombázások idején megmentsék a város művészeti értékeit. Itt vészelték át a támadásokat többek között a városi templomok oltárai és kegytárgyai, Dürer rézkarcai, festményei és könyvei, a Miasszonyunk templom mechanikus óraszerkezete, és a Német-Római birodalom császárainak birodalmi jelképei is.

Mindkét katakombáról részletesebb (német nyelvű) információt itt talál. A látogatás Nürnberg Kártyával ingyenes. Audioguide-ok németül, angolul és több más európai nyelven ingyenesen bérelhetők.

A legnagyobb német festő otthona

Nürnberget 1945 áprilisában alaposan szétbombázták a szövetséges erők, de persze azóta az óvárost a németektől megszokott precizitással állították helyre. A nagy festő, Albrecht Dürer háza az egyike a keveseknek, melyet egy bomba sem talált el, így szó szerint a művész lába nyomát taposhatjuk benne. A nálunk Ajtósi Dürer néven ismert festőóriásnak az édesapja vándorolt ki Ajtósról Nürnbergbe, és a német városban tudtuk meg, hogy valójában a Dürer név is „Ajtósit" jelent – a középkorban ugyanis a T és D hangok között még nem tettek különbséget (a német Tür jelentése: ajtó).

A ház, amelyben Dürer 1509-től 20 éven át élt, az egyetlen 16. századból fennmaradt művészház Európában, és egyben Németország első, festőnek szentelt múzeuma is (1828-ban nyitott meg). A legérdekesebb látnivaló egyértelműen a rézkarcnyomda, de a konyha is autentikus a régi edényekkel, berendezésekkel együtt. A padlástérben már a csillagászatról tudhat meg többet a látogató: Dürer ugyanis egy csillagásztól vásárolta a házat, és mivel ő maga is érdeklődött e tudomány iránt, innen kémlelte az eget.

És hogy hogyan juthat el Nürnbergbe? Pofonegyszerű: a Ryanair Budapestről minden nap repül, és a legolcsóbb jegy, amit találtunk (júliusra, a cikk megjelenésének pillanatában), 2980 forint egy útra. A repülés pedig csupán bő egy órás. Kalandra fel!