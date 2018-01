Ötven méter hosszan zuhanó hullámvasút nyílik Lisebergben a nyáron

Egy évvel ezelőtt kezdték el építeni a Liseberg vidámpark új, Valkyria névre keresztelt hullámvasútját, amelynek legfontosabb szerkezeti elemei már a helyére kerültek, és most kezdenek bele abba az ötven méteres zuhanó szakaszt jelentő pálya építésébe, amely a vasút valószínűleg legizgalmasabb része lesz.

A három emeletnyi magasságból lefutó pálya alját a Göteborg belvárosában futó West Link vasúti alagúthoz hasonlóan építik, a szerkezetet itt is úgy kell stabilizálniuk, hogy az ellen tudjon állni a talajvíz nyomásának. A szerelvények ezen a szakaszon 105 km/órás sebességgel szinte szabadesésben zuhannak a föld alatt három méterrel található állomásra. A pálya teljes hossza 750 méter, a legmagasabb pontja 47 méter, összesen három szerelvény közlekedik majd, és mindegyik három, hatüléses kocsiból áll majd.

A hullámvasút pályája 2018 nyarán nyílik a Mítoszok és Legendák nevű területen, és a a tervezői szerint európai rekordot fog dönteni azzal, hogy ezen a pályán működtetik majd a kontinens leghosszabb szakaszon zuhanó szerelvényeit. Tavaly még egy ilyen videoillusztráció készült hozzá, de a vidámpark üzemeltetői szerint ennél jóval drámai élményre kell majd számítani:

A Göteborg városában található Lisebergről legutóbb november közepén írtunk, amikor Svédország legnagyobb karácsonyi vásárát nyitották meg területén - és egyébként először tartott nyitva az adventi időszak alatt maga az élménycentrum is. Egy komplett meseországot rendeztek be, amelyet több mint ötmillió energiatakarékos izzóval világítottak meg, 1300 karácsonyfát állítottak fel és több tonna műhóval borították be az egész vidámparkot. Nézzék meg itt képekben!