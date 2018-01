Sandra Bullock nyaralójában üdülhet

Sandra Bullock meghívja Önt, hogy aludjon nála. Ő sajnos nem lesz éppen otthon, de így legalább nyugodtan befeküdhet a színésznő ágyába, és csobbanhat egyet a medencéjében.

A színésznőnek az USA déli részén, Georgia államban található nyaralója kibérelhető a Tybee ügynökségen keresztül – írja a Travel and Leisure. A Tybee szigeten található, 315 négyzetméteres, ültetvényi stílusú villában négy hálószoba, két fürdőszoba és egy toalett található, úgyhogy kényelmesen elfér egy tizenkét fős család vagy társaság. És ha tényleg ennyi vendég megy együtt, a bérleti díj szinte olcsó is: éjszakánként 1400 dollárt kell fizetni az egész házért - de minimum négy éjszakát maradnunk kell.

Az Elbaroda Hideaway elnevezésű villa a Tybee sziget északi részén, intim környezetben található. A medencés villából azonnal a strandra léphet a vendég, ahol gyakran bukkannak fel delfinek.

Az itt töltött idő biztosan nem lesz unalmas, hiszen többek között ping-pong és jéghoki asztal is van, a kültéri nappaliban pedig társasjátékok, könyvek, strandjátékok és kültéri hűtő szolgálják a vendégek kényelmét. Természetesen a házban edzőterem is található.

Sandra Bullock 2001-ben vásárolta az ingatlant másfél millió dollárért, ám nagyon kevés időt tölt itt, ezért is adja bérbe. Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen van két háza Los Angeles-ben, egy-egy New Orleans-ban és New York-ban, és legalább hat háza a texasi Austin-ban.