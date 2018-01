2018-ban is két város látja el megosztva az Európa Kulturális Fővárosa címmel járó feladatokat: Leeuwarden, melyet már korábban beválogattunk 2018 legmenőbb úticéljai közé, és Valletta, Málta fővárosa.

A szigetcsoporton a programok nem kizárólag Vallettára összpontosítanak: a szervezők eltökélt szándéka volt, hogy a kultúra magvaival bőven meghintik a szigetek minden zegét-zugát. A programsorozat plusz jelentősége Málta életében, hogy ez az első olyan fesztivál, melyet a fenntartható fejlődés jegyében szerveztek meg és bonyolítanak le.

Vallettában a kulturális programsorozatnak olyan nyitóünnepséget szántak, mely méltó a hagyományos máltai festához, azaz ünnephez. Egyik program követi majd a másikat január 14. és 21. között, melyek hat témakört ölelnek fel. Az alábbiakban ezekből szemezgettünk.

Ismerjék meg a festát!

A hagyományos festát nem csak élvezni lehet most Máltán, a történetéről és a dekorációk készítéséről is többet tudhatnak meg az érdeklődők – sőt, maguk is készíthetnek díszeket. A korábban Magdaléna apácákhoz tartozó kolostorépületben a dominikánus festa szokásokat elevenítik fel és ismertetik meg a látogatókkal kiállítás és workshopok keretében. Előbbi a nyitóhét folyamán, utóbbi csak a nyitónapon várja az érdeklődőket.

Gyerekek festája

A vallettai Szt. Pál festa gyerekváltozata idén egy izgalmas felütést kap: egy héttel a tényleges festa megrendezése előtt, január 20-án a gyerekek vonulnak végig Vallettán, mégpedig Szent Pál egy kisebb szobrát hordozva. A St. Ursula street-től indul a menet, és nagy kacskaringókkal érkezik majd a St. Paul és St. Lucia utcák kereszteződéséhez.

Hallottak már élő zenedobozról?

Pedig Vallettában a nyitóhéten erre is számítani kell. Ozzy Lino lesz az a zenész, aki egyik tömegközlekedési eszközről a másikra szállva szórakoztatja majd az utasokat.

De ez még mind semmi, mert már a város megközelítése során is zenébe botlanak a vendégek. A Vallettába tartó és onnan induló kompokon már előmelegíthetnek az utasok: hip-hop, dance és rapzene szól majd a háttérből, mégpedig élőzene formájában. Többek között a Kinetic Dance Academy (Kinetikus Táncakadémia) és Shyli Cassar rapper előadását láthatja a nagyérdemű január 15. és 18. között, illetve január 20-án.

Versek a krumplis zacskókon

Január 17. és 19. között a közösségi zene és színház három vibráló előadással jelentkezik. Először a hagyományos máltai għana zenéé lesz a főszerep, aztán 18-án egy vígjátékot mutatnak be, 19-én pedig egy népszerű, helyi alternatív zenekar játszik.

Január 19-én este nagyszabású rezes-fúvós koncertre kerül sor, a Vallettai Nemzeti Filharmonikusok szervezésében, akik a hét folyamán három zenei kiállítással is készülnek.

Egy másik nagyobb pop up rendezvény a Leuwardennel közösen megtartott, egész héten átívelő „költészet+krumpli" névre keresztelt esemény. Itt a négy nyelven szerzett költészetet „árusítják" majd, mégpedig az Il-Ħanut – 81/3, Strait Street címen. A gyerekekről sem feledkeznek meg: a rajzolás és színezés mellett azt is megtanulhatják, hogyan cserélhetnek egymással költészetet – rádió, krumplis zacskók segítségével és befőttes üvegeken keresztül.

Kitalált kultúrák kitalált tárgyait is kiállítják

A vallettai általános iskola egészen különleges, mondhatni intergalaktikus kiállítással készül a nyitóhéten. A Museum of Invented Cultures („Kitalált kultúrák múzeuma") a gyerekmesékben és történetekben szereplő kultúrákból származó tárgyakat kelti életre. A tárgyakat művészek és kézművesek készítik el a múzeum számára.

Nézze meg, milyen a máltai regatta!

A máltai regattának komoly hagyományai vannak, és most az érdeklődők mélyebb bepillantást is nyerhetnek abba, hogyan készül egy hajó, és milyen evezési technikák vannak. A Regatta tagjai által szervezett esemény része egy kishajókból, evezőgépekből és kajjikki-ből összeállított kiállítás is. A nyitóheti rendezvénysorozatot január 21-én reggel egy 400 méteres verseny zárja a Marsamxett öbölben.

A focirajongók is megtalálják majd a számításukat ezen a héten Vallettában. A nyitóhét minden estéjén látogatható kiállítás a vallettai foci történetét mutatja be újságcikkekkel, emléktárgyakkal és trófeákkal.

Lépjen be egy 500 éves kolostor most nyíló katakombáiba!

A történelem témája kapcsán Málta esetében oldalakon át lehetne értekezni, de a legjobb természetesen, ha az ember maga utazik el ide, és nézi meg a saját szemével a szigetek több évezredes történtelmének emlékeit. A nyitóhét egyik legizgalmasabb látnivalója, hogy az ötszáz éves Ágoston-rendi kolostor katakombáit megnyitják, így a látogatók megnézhetik a kriptákat és a háborús óvóhelyeket is. A szép épület falai között közösségi kiállítások nyílnak.

Az idén felújításra váró Szt. Pál anglikán katedrális is tárt kapukkal várja a látogatókat egész héten, melynek során megnézhetik a már renovált kriptákat is. A hét folyamán minden délután 2 órakor indul az angol nyelvű vezetett túra.

Még a forró csoki is ingyen lesz!

Valletta négy nagy terén – St. George's Square, St. John's Square, Castille Square, illetve a Triton szökőkút körüli területen – zajlanak majd a nyitóhét eseményei, ahol például a katalán színjátszó csoport, a La Fura dels Baus kültéri akrobatikus előadásába még a nézőket is bevonja, a ŻfinMalta csoport pedig kortárs táncot mutat be. A nap folyamán digitális vetítések, videós művészet és kórusok előadásai színesítik a város különböző pontjait. Az utcákon utazó előadóművészek fokozzák majd a hangulatot.

Január 20-án, a hivatalos nyitónapon az Erba' Pjazez nevű rendezvénysorozatra várják a fesztiválozókat. Ennek során minden órában a fenti négy tér egyikén lesz műsor: összesen öt alkalommal hallhatunk húsz perces koncertet. Ugyanezen a napon a Ġlormu Cassar Avenue-n szerepel majd a máltai díszőrség, miközben az út két oldalán végig zenészek emelik a rendezvény hangulatát. A fesztivál egyik pontjáról a másikra igyekvő látogatók nem térhetnek ki majd az ingyenesen kimért Imbuljuta, azaz forró csokoládé elől. Az Old Market Square-en és a Merchants' street-en hatalmas marionettbábuk fényeffektusokkal kísért, zenés produkcióját láthatják. A Republic Street, a House of Representatives mellett pedig egy bohóccsoport szórakoztatja majd az egybegyűlteket: előadásukban Málta nemzeti szimbólumát szeretnék a látogatókkal közösen megtalálni.