Nyolcvan éve nem volt ilyen elviselhetetlen hőség Ausztráliában

Amíg az Egyesült Államok keleti partvidékét múlt héten teljesen beborította a hó, és közel száz millió ember életét keseríti meg az ítéletidő, addig Ausztráliában több évtizede nem tapasztalt, elképesztő hőségtől szenvednek.

A hőmérő higanyszála szombaton a mínusz 40 Celsius-fokot is elérte az Egyesült Államok-beli New Hampshire havas hegycsúcsain, péntek éjszaka pedig mínusz 70 fokos volt a hidegérzet. Jeges szélviharok sújtották Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania és Maryland államokat, ahol az országos meteorológiai szolgálat határozottan felhívta a lakosság figyelmét a meleg öltözködés fontosságára, valamint arra, hogy a megfagyást elkerülendő senki ne tartózkodjon tíz-húsz percnél többet szabad levegőn. A meteorológiai előrejelzések szerint a héten további sűrű havazás várható, javulásra csak a hét közepe után lehet számítani.

Mindeközben Ausztráliában aszfaltolvasztó hőség tombol

Sydneyben vasárnap 47,3 fokot mértek napközben, a helyi meteorológiai szolgálat ki is twittelte oldalán, hogy 1939 óta nem volt ilyen forróság januárban a kontinensen. Akkor 47,8 fokot mértek a Melbourne-höz tartozó Richmond külvárosában - írta a BBC. Az extrém magas hőmérséklet, a szárazság és a változó irányú erős szelek miatt több államban is tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, miután Melbourne-ben futótüzek lobbantottak lángra néhány külvárosi építményt.

És amíg az Egyesült Államok-beli Rhode Island kormányzója pénteken még az óránként 110-120 kilométeres sebességgel süvítő szél és az extrém hideg miatt próbálta otthonmaradásra bírni az amerikaiakat, addig a Theaustralian.com cikke szerint Sydneyben és a Hunter völgyben a hirtelen megugró hőmérséklet miatt utasította a tűzoltóság a helyieket, hogy "menjenek haza, és maradjanak légkondicionált helyen".