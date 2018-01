A talált tárgyak mostantól központi helyre kerülnek Bécsben

Bécs szeretné megkönnyíteni azok dolgát, akik elveszítették valamilyen értéktárgyukat. Ezért 2018. január másodika óta egy központi helyre, a Fundservice Wien központi telephelyére kerül minden olyan tárgy, amit az utcán, a metrón, a villamoson vagy a buszon találtak meg.

Mindegy, hogy hol veszítette el tárcáját, esernyőjét, telefonját vagy aktatáskáját, mostantól egy helyen kell keresnie. Bécs város összevonta a különböző illetékességi körökhöz tartozó Talált Tárgyak Osztályait és egy központi helyen gyűjti össze ez elveszett értéktárgyakat. A tulajdonosok gyorsabb felkutatása érdekében ennek a központi Fundservice-nek ráadásul közvetlen hozzáférése van a központi lakcímnyilvántartóhoz, így az elvesztett iratok például akár 1-2 napon belül visszajuthatnak gazdájukhoz.

Bécsben évente több tízezer érték kallódik el útközben, 2017-ben például csak a bécsi közlekedési vállalat, a Wiener Linien járatain 30 ezer értéktárgyat hagyott el az utazóközönség. A különböző telephelyek összevonásával a tulajdonosok dolgát szeretnék megkönnyíteni, akiknek már elég egy helyen érdeklődniük elvesztett értékeik után. A becsületes megtalálónak továbbra is több lehetősége van, hogy leadja a talált tárgyakat, kisebb értékű objektumok esetén akár a Wiener Linien munkatársaihoz is fordulhat. Az osztrák fővárosban ezen kívül összesen 100 úgy nevezett Fundbox (talált tárgyak doboza), illetve személyes ügyfélszolgálat is fogadja a talált tárgyakat. Ezek elsősorban a rendőrörsök közelében találhatók, de fel vannak tüntetve a wien.at weboldalának hivatalos térképén is. A nagyobb értékű tárgyakat, pl. pénztárcákat, fényképezőgépeket, mobiltelefonokat és ékszereket viszont csak személyesen lehet leadni az ügyfélszolgálatokon vagy a központi telephelyen.

Cím:

Zentrales Fundservice

1050 Bécs

Siebenbrunnenfeldgasse 3.

Telefon: +43 1 4000-8091

Nyitvatartás: Csütörtök kivételével minden hétköznap 8-15:30 óráig, csütörtökönként 8-17:30 óráig