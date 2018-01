2018 legmenőbb úti céljai

Athénba idén már egy újabb fapadossal is eljuthatunk, a világ legismertebb szakácsversenyéért pedig ezúttal egy izgalmas mediterrán városba kell utaznunk. És amíg egy külföldi utazási magazin szerint az afrikai kontinensen kell keresni az idei év egyik csendes oázisát, addig egy másik szerint Európa legnagyobb és leghangulatosabb falvát is mindenképp látni kell idén. Na, de mindeközben Valletta és Leeuwarden egész évben boldogan fesztiválozik.

Valletta és Leeuwarden Európa Kulturális Fővárosai

Az idei évre a sokak számára korábban talán leginkább a Dominónapjáról ismert fríz várost választották Európa egyik kulturális fővárosának, Leeuwarden pedig boldogan készült is erre az elmúlt időben. Több száz koncertet szervezett, számos szabadtéri programot, a helyi történelemre és a híres szülötteire épülő kiállítást rakott össze - köztük például a Frízföldi Múzeumban egy különleges, Mata Hari emlékét felidéző tárlatot, és a fametszeteiről, kőnyomatairól ismert Maurits Cornelis Escher munkásságát újragondolt formában bemutató kiállítást. Ugyanakkor a tizenegy történelmi fríz város egységének jelképeként világhírű iparművészeket kértek fel, hogy minden városba tervezzenek és építsenek egy-egy új, sajátos szobrokkal komponált szökőkutat, amellyel Frízföldnek a víz tiszteletére épülő hagyományaira is utalhatnak. Minderre egyébként egy 11 állomásos szökúkút-túrát is felhúztak, amellyel egész Frízföldet felfedezhetik a látogatók. A programokról és eseményekről bővebben itt olvashatnak.

Az idei év másik kulturális főváros azonban Valletta lesz, ahol négy téma – generációk, utak, városok és szigetek – köré csoportosulnak a programok, ezekről bővebben a kulturális főváros honlapján lehet olvasni. És ha már egyszer ott járnak, ha ránk hallgatnak, a hely felfedezését a Felső-Barakka kertnél kezdik, mert az innen nyíló lélegzetelállító kilátásnak köszönhetően egyből átfogó képet kapnak majd a környékről. Aztán persze csatangoljanak bátran a hangulatos utcákon, a gyönyörű mór erkélyes házak között, egészen a máltai lovagok fő templomához, a Szent János társkatedrálishoz. A társkatedrálistól nem messze találják majd a Nagymesteri Palotát - ide is érdemes benézni, a 2018-as fotóalbumot itt is lesz mivel bővíteni.

Ha kíváncsiak arra, hogy mennyi minden fér bele pontosan egy hosszú hétvégébe Máltán, akkor kattintsanak ide! Ha inkább Málta gasztronómiáját térképeznék fel, itt mutatunk néhány útvonalat hozzá. Ha azonban azt is kipróbálnák, hogy milyen sportos, túrázós programokat kínál a szigetcsoport, akkor nézzenek szét itt. Egyébként hallottunk már olyat is, hogy az lenne a legjobb, ha Máltát receptre lehetne felírni depresszió ellen. És tulajdonképpen egyet is értünk ezzel, Málta izgalmas hely.

Travelo tipp: Vallettában kihagyhatatlan látnivaló a Nagy Kikötő, innen érezhető leginkább Valletta erődszerű felépítése, és talán innen a legszebb. A promenádján érdemes leinteni egy tradicionális, dhajsának nevezett csónakot, és áthajózni a kikötő túlpartján emelkedő, romantikus Birguba.

Zöld-foki szigetek, ha egy csendes oázisba menekülnének

A CNN Travel 18 helyet jelölt meg idén legjobb úti célként, köztük elsőként a Zöld-foki Köztársaságot, amelyet a világ legjobb egzotikus üdülő szigetcsoportjaként ír le. És bár inkább a fehér homokos strandjait és a legelső gyarmatváros, Ciade Velha (Régi Város) meglátogatását ajánlják a lap szerkesztői - itt kötött ki felfedező útja során Columbus és Vasco de Gama, és a Zöld-foki szigetekről is ez a hely került fel egyetlenként világörökségi listára - van azért mégiscsak valami, amiért érdemes ebbe, a turisták által alig felfedezett szigetvilágba utazni. Például az a fajta a nyugalom, csend, egyszerűség és természeti harmónia, amire ma már egyre többen vágynak.

A szigetvilág felfedezéséhez hajós utakból válogathatunk, de kisrepülővel is leküzdhetjük a távolságokat. Mi két sziget meglátogatását javasolnánk mindenképpen: az egyik Fogo, melynek neve portugálul tüzet jelent, és tulajdonképpen egyetlen, 3000 méter magas vulkánból áll, amely a mai napig aktív. A másik azonban, a Fogóval szomszédos Santiago, mely a szigetvilág legnagyobb és legsűrűbben lakott szigete, és amelyet már a történelmi helyszínek iránt érdeklődők fognak értékelni.

Budapestről egyébként a TAP légitársasággal juthatunk el ide egy lisszaboni átszállással, így amíg a csatlakozásra várunk, a portugál fővárost is megnézhetjük magunknak. A légitársaság épp tavaly nyáron indította újra ezt a járatát, a két főváros közötti 3,5 órás távolságot - péntek kivételével - hetente hétszer repüli.

Dublin, ha beszélő szobrokkal ismerné meg a várost

A National Geographic is összeállította a maga listáját, amelyen az ír fővárost a világ legnagyobb, vendégszerető, falusi hangulatú helyeként ajánlja. A kocsmák mellett elsősorban az Ír Nemzeti Galéria felújított épületének meglátogatását, és azt a magánkézben lévő, 2016-ban megnyílt interaktív múzeumot ajánlja, amely izgalmas installációkkal és okoskütyük segítségével mutatja be, hogyan hálózták be az írek az egész világot. Mi ehhez még annyit tennénk hozzá, hogy idén nyílik meg a James Joyce-rajongók által régóta várt Ulysses Központ is, hatalmas irodalmi csarnokkal, viaszfigurákkal és izgalmasnak ígért előadásokkal. Ráadásul Dublinban tavaly óta már a köztéri szobrok is egyre beszédesebbek lettek.

Eddig a város tíz népszerű turistalátványosságát ruházták fel a beszéd képességével az ír turisztikai kampány, a Fáilte Ireland keretében, de idén ezt tovább bővítik. Mert a cél az, hogy a turisták és a helyiek is más szemmel nézzenek a szobrokra, és ne csak a tárgyat, de az általuk megformázott, egykor érző és gondolkodó személyeket is lássák bennük. A szobrok talapzatának névtábláit ezért QR-kódokkal szerelték fel, amit ha a látogató beszkennel, a telefonja azonnal csörögni kezd. A hívás során egy-egy híres ír színész olvassa fel az adott szerző egy képzelt monológját. Ha például megállnak majd a Gabriel Byrne által hangot kapó James Joyce szobor előtt, akkor hallhatják majd, ahogy arról panaszkodik, hogy folyton összetévesztik Charlie Chaplinnel. A beszélő szobrok listáját ezen az oldalon találják.

Torino, ahol a magyar szakácsnak drukkolhat

Aztán ott van Torinó, ahol a 2018-as Bocuse d'Or európai fordulóját rendezik - ami már csak azért is hír, mert a szakácsverseny történetében először fordul elő, hogy az európai versenyszakaszt egy dél-európai országban tartják. Júniusban húsz európai szakács méri össze tudását Piemont régió fővárosában, de az, hogy ki képviseli hazánkat, csak február 8-án a SIRHA Budapest kiállítás idejére tervezett magyar döntőben derül ki. Ha arra gondoltak, hogy idén önök is megnézik, jól döntöttek.

Torinót még nem lepték el a turisták, és Jézus állítólagos halotti leplén túl is vannak izgalmas látnivalók a Fiat szülővárosában. A focirajongókat a Juventus stadionja, a kiskocsi szerelmeseit egyből két híres autómúzeum is várja (a Fiat gyár múzeuma mellett az Olasz Nemzeti Autómúzeum), a történelem iránt érdeklődők pedig a 16. században épült Savoyai-uralkodóház palotájának barokk és rokokó stílusú termeit fogják értékelni, amely mellett egy kápolnában őrzik a Torinói Leplet. De felkereshetik a magyarok egyik zarándokhelyét, a Via Dei Mille 22. szám alatt házat is, amelyben a turini remete, Kossuth Lajos lakott.

Bár Torinóba nem visz fapados járat, a Lufthansa, az Alitalia és az Air France gépeivel legolcsóbban is ötvenezer körüli jegyeket találtunk február elejére. Busszal azonban 12 ezerért is elvisznek bárkit, ha jól bírja a reggeltől késő estig tartó egy helyben ücsörgést. Ha azonban a Torinótól egyórás autóútra található Milánóban indítják a pár napos kiruccanást, ahova már a Wizz Air és a Ryanair is indít közvetlen járatokat, akkor nagyjából oda-vissza húszezer forintból is megúszhatják az utat.

Athén, ahova tavasztól újabb fapadossal is eljuthat

A Ryanair után idén már a Wizz Air is elérhetővé tette a Budapest-Athén útvonalat, és ha létezik optimális időszak egy athéni hosszú hétvégéhez, akkor az a novembertől áprilisig tartó, turistaszegény néhány hónap. Ilyenkor ugyanis nincs tülekedés a látnivalók előtt, bármely szögből fotózható a görög kultúra minden darabja, az izzó napsugarak sem szédítik le az embert az Akropoliszról, és van idő arra, hogy úgy szippantsuk be az ókori város hangulatát, ahogy azt az úti könyvek írják.

Ha pedig csak egy hétvégéjük van Athénra, használják ki okosan. Ebben a cikkben összegyűjtöttük, mit érdemes mindenképp megnézni a görög fővárosban három nap alatt. Itt arról írtunk, hogyan hajóztunk 12 órán át a Szaróni-szigetek között. Ha azonban arra is kíváncsiak, hogy milyen helyeket lehet ingyen látogatni, akkor böngésszenek kedvükre itt. A Wizz Air egyébként március 25-én indítja Budapestről első közvetlen járatát Athénba, amely kezdetben hetente négyszer, szeptembertől pedig már naponta közlekedik.

Travelo tipp: Mindenképp nézzék meg a hellén kori templomhegy lábától 300 méterre található Akropolisz Múzeumot, amelynek építői a tetejét elforgatták. Mégpedig azért, hogy pont olyan tájolásba hozhassák, ahogy az eredeti Parthenón is áll a domb tetején, és hogy ezzel a legjobb kilátást nyíljon az athéniak fellegvárára. Mindez talán az esti órákban és a múzeum ékalakú teraszáról a legszebb, amikor minden asztal mellé a gyönyörűen megvilágított Akropolisz látványa jár.

De persze bárhova is utaznak idén, kívánjuk önöknek, hogy térjenek haza fotóval és élményekkel gazdagon!