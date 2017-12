Az Airbnb közzétette legnépszerűbb otthonai listáját

Az Airbnb épp időben gondolt arra, hogy megossza velünk, mely házak és lakások iránt érdeklődnek a legtöbben a világban, így most már tudjuk, mit kell kívánnunk magunknak 2018-ra.

A listán jurták, penthouse-ok és lombházak is megtalálhatók. A legjobb az egészben, hogy nem csak a turisták által kedvelt úti célokra koncentráltak, hanem olyan rejtett zugokra is, mint a Marshall-szigetek, Tuvalu, Guinea és Lesotho.

A legeslegkeresettebb bérlemény szerte a világban az USA-ban található: egy atlantai lombház, mely a nagyváros központjából mindössze három percre található. A különféle témára (lélek, test, szellem) hangolt szobák mindegyikét kötélhíd köti össze egymással. Az ára is tükrözi a népszerűségét: éjszakánként 375 dollártól foglalható.

A második helyet egy francia erdei szállás szerezte meg, mely az Aquitany Landes fenyőerdőben található. A villa hivatalos neve Villa Amani, mely szuahéli nyelven annyit tesz: béke. A festői háromszobás házikó csupán néhány percre áll a tengerparttól, de medencéje partján ülve is ejtőzhetünk, a madarak énekét hallgatva.

A legjobb öt közé került egy barcelonai gyöngyszem is, egy viktoriánus kastély Angliában, és egy nürnbergi jurta. A listán szerepel továbbá egy Szantorinin található barlanglakás is, melyet 250 évvel ezelőtt vájtak a sziklába. Az eredetileg borospincének használt üreget később lakássá alakították, legújabban pedig turisták fogadására is alkalmassá tették. A két fürdőszobás, négyágyas házikó éjszakánként 357 dollártól bérelhető. Felkerült a listára egy horvát világítótorony is.

Az Airbnb továbbra is bátorítja felhasználóit arra, hogy vegyék fel kívánságlistájukra a nekik legjobban tetsző ingatlanokat akkor is, ha mostanában nem járnak arra, vagy nincs elég pénzük kibérelni. A jelenlegi felmérést is a kívánságlisták felhasználásával állították össze. Ha van kedve böngészni a világ legnépszerűbb bérleményei között, itt teheti meg.