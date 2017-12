Tizenegy helyszínt fűz fel az össznépi bécsi szilveszteri utcabál

Szilveszter alkalmából az osztrák főváros idén is óriási bulit rendez. Már 28. alkalommal rendezik meg Bécsben Ausztria legnagyobb szilveszteri utcabálját, a bécsi Szilveszteri Ösvényt (Silvesterpfad). December 31-én 14 órától összesen tizenegy helyszínen kicsi és nagy együtt búcsúztatja az óévet.

Évente csaknem hatszázezer bel- és külföldi látogatót csal az osztrák fővárosba a bécsi Szilveszteri Ösvény, a Silvesterpfad. Ilyenkor Bécs egyetlen nagy házibulivá változik, ahol a dzsesszrajongóktól kezdve a bálozókon keresztül a legnagyobb rockerekig mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb szórakozást. Délután 2-től hajnali 2-ig tizenegy helyszínen rophatják a bulizni vágyók. Ahogy minden évben, most lesz osztrák pop, soul, jazz, funk, és elektro, de aki keringővel köszöntené az új évet, az idén is jó helyen jár Bécsben.

A szilveszteri utcabál egyik fő helyszíne megint a Városháza előtti tér, a Rathausplatz lesz, ahol 14 órától az elmúlt ötven év legnagyobb slágereire táncolhatjuk át magunkat az új évbe. Éjfélkor óriási tűzijátékkal köszöntik 2018-at, amit szokás szerint a Kék Duna keringő dallamai kísérnek majd. Bár a szilveszteri buli itt is véget ér majd hajnali 2-kor, de aki szeretné, a január elsejét is itt töltheti: hagyományosan a Városháza parkjában elő közvetítésben nézheti meg a Bécsi Filharmonikusok újévi koncertjét.



A gyerekeket várja idén is a Freyung szilveszteri bulija, ahol délután 2-től 6-ig a legkisebbeké a főszerep. Este 7-től aztán ausztropoppal és slágerekkel várják itt a nagyérdeműt. Az Am Hofon soul, R&B, funk és rock & roll uralja majd a színpadot, a Kärntner Straßén az elmúlt évtizedek slágereiből szemeznek a DJ-k, a Neuer Markton pedig a partizenéé lesz a főszerep.

Aki egy kicsit klasszikusabb hangulatban szeretné tölteni az év utolsó napját és az újév első óráit, annak a Grabennél vagy a Stephansplatzon a helye. A Graben ilyenkor elegáns bálteremmé alakul, ahol az újoncok délután még táncórákat is vehetnek, hogy este már biztos léptekkel táncolhassanak a Kék Duna keringő háromnegyedes ütemére. A Stephansplatzon pedig a keringők és operettek legjobbjait mutatja be felváltva az Original Wiener Salonensemble és a Bernd Fröhlich Orchester. A Bécsi Opera programjának csúcspontja újra A denevér című operett élő közvetítése lesz. Akinek pedig január elsején nem jut hely a Városháza előtti téren, az itt is élőben követheti majd a Bécsi Filharmonikusok és Riccardo Muti hagyományos újévi koncertjét.

A komolyzene kedvelőit várja a Zene Háza (Haus der Musik) is, ahol délután 2-től este 10-ig bárki ingyenesen betekintést nyerhet a zene világába, és pár percre akár karmesterré is válhat a virtuális karmester segítségével.

A belvárostól kicsit távolabb is lesz elég látnivaló. A 22. kerületi Aspern Seestadtban családi programokkal, táncórákkal és eredeti bécsi rockzenével várják a szilveszterezőket. A Práterben pedig már 11 órától megkezdik az óév búcsúztatását, aminek csúcspontja egy tízperces tűzijáték lesz, amit a zene ritmusára lőnek majd ki az óriáskerék mellett.

A Silvesterpfad részletes programját itt találja.