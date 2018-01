It’s that time of year again when visitors flock to #Yosemite #NationalPark to see the famous #HorsetailFall -- the waterfall that looks like lava flowing down the side of El Capitan. This rare phenomenon only happens for a short time in February (if the conditions are perfect) when the setting sun’s rays hit the waterfall at just the right angle, illuminating the water in brilliant reds and oranges. It’s a spectacular sight reminiscent of @yosemitenps's historic #Firefall! Photo courtesy of Ray Lee (@rayophotography13). #findyourpark #usinterior

U.S. Department of the Interior (@usinterior) által megosztott bejegyzés, Febr 13., 2017, időpont: 4:26 (PST időzóna szerint)