Csak környezetvédőket enged be ez a kis ország

A mikronéziai Palau-szigetek hatósága abban reménykedik, hogy az új intézkedéssel sikerül csökkenteni az egyre több turista miatt a szigetek élővilágára nehezedő nyomást.

Mostantól minden Palaura érkező turista köteles aláírni egy öko-nyilatkozatot. A nyilatkozatot pecséttel viszik be minden érkező útlevelébe, és az illetőnek alá is kell írnia – írja a Travel and Leisure.

Az indoklás szerint a szigetek egyértelműen természeti szépségéből, illetve halászatból, mezőgazdaságból él, és ha hagyják a természeti környezetet pusztulni, akkor a soron következő generációknak már semmi sem marad.

Az öko-nyilatkozat szövege a következő:

„Palau gyermekei! Alulírott (név) hozzátok érkező vendégként fogadom, hogy vigyázok e szép és különleges szigetek értékeire. Fogadom, hogy minél kevesebbet ártok környezetemnek, átgondoltan cselekszem és óvatosan fedezem fel a szigeteket. Nem bántom azt, ami nem árt nekem. Csak olyan lábnyomot hagyok magam után, melyet a víz elmos.“