Különleges szálláshelyek, amiket bármikor kibérelnénk

Ezeken a szálláshelyeken már a bejelentkezés pillanatában egy másik dimenzióba kerül az ember. Vagy a gyerekkori álmát élheti meg egy trópusi dzsungelben elrejtett repülőgép törzsében, vagy egy hagyományőrző kirgiz faluban találja magát, ahol már a helyiek tekintetéből tudja, hogy élete egyik legnagyobb élménye vár rá. Tartsanak velünk néhány különleges szálláshelyre, ahova bármikor elfogadnánk egy kulcsot akár csak egy éjszakára.

Zanzibár közelében egy víz alatti bungalóban

Zanzibár egyik tagja, Pemba szigete az afrikai kontinens keleti partvidékének közelében, de a civilizációtól kellő távolságban fekszik. Így aztán az itt található Manta Resort minden egyes bérelhető háromszintes faépítményéről elmondható, hogy szó szerint kapcsolatban áll a télen is 26 fokos óceánnal, és a térség legszebb korallzátonyaival. Mégsem a trópusi szigeteket illető ötcsillagos luxus jut róla az eszünkbe. Vagy talán mégis, ha megfizethetetlenként értékeljük azt a fajta tapasztalatot, amit a természet bőrön érezhető közelsége és az infrastruktúra-mentes övezet ad nekünk.

És mindez a gyakorlatban úgy néz ki, mint Vízipók-csodapók birodalmában, ahol a víz alatti Kristálypalotáját az általa szövögetett fonalakkal erősítette egy zátonyhoz. Nagyjából ez történik Pemba szigetének közelében is: a parttól kellő távolságra egy kishajóval viszik be az embert a víz alatt sodronyokkal rögzített bungalóba, amelynek felső részét egy napozó terasz, középső szintjét a fürdőszoba és a nappali, alsó részét pedig a hálószoba adja. Utóbbiban persze az ágy a lényeg, amelyet három oldalról hatalmas edzett üveggel felszerelt ablakok vesznek körül. Ezeken keresztül pedig meg is kezdődhet életünk legszebb és legvalódibb természetfilmes élménye. A tetőtéri teraszon éjjel a Tejút-rendszerről vetít nekünk az égbolt, de ha felkapcsoljuk a víz alati reflektorokat, könnyedén odacsábíthatjuk az óceánfeneneket képviselő halakat és lábasfejűeket is. A Manta Resort tavaly elnyerte Afrika leginnovatívabb szálláshelye címet, amin a látottak alapján, és a Tripadvisoros értékelések alapján nem is csodálkozunk.

Ébredés egy Boeing belsejében

Ha valaki elrepül Costa Rica partvidéke felett, könnyen kihagyhat egy pillanatra a szívverése, ha meglátja a sűrű növényzet között itt-ott kibukkanó pirosra festett Boeing gép részleteit - pont úgy, mintha néhány pillanattal azelőtt lepottyant volna. És tulajdonképpen tényleg az volt a Costa Verde cég célja, hogy már a látványától is elálljon az ember lélegzete, pláne, ha felmerészkedik a Manuel Antonio Nemzeti Park közelében parkoló gép fedélzetére. Az élmény kedvéért egy 1965-ös évjáratú Boeing 727-es gépet szuperáltak ki, csak a törzs vázát tartották meg, a belsejét teljesen kipucolták, hogy aztán az alábbi két hálószobás apartmanként fogadhassanak benne vendégeket éjszakánként - időszaktól függően - USA dollárról átszámolva, nagyjából ötven- és százezer forint körüli áron.

Youtube videó placeholder

https://www.youtube.com/watch?v=X_aLIh5C3_A

A belső tér burkolóanyagaként a szilárdságáról és tartósságáról ismert tikfát használtak, egy hatalmas ágyat tettek a közepére, és felszerelték légkondival. A kilátásást a sűrű, buja dzsungelre és az óceánra a 15 méter magasságban sorakozó ablakok biztosítják, az élmény feldolgozását pedig a szárnyak alá berendezett terasz segíti egy asztalkával és két hintaszékkel. A gépet két irányból lehet megközelíteni, egyrészt a szokásos, pilótafülkéhez közeli helyen egy stabil lépcsőn keresztül, másrészt pedig egy hosszú, fák között kifeszített függőhídon, amely az éttermet is magában foglaló központi épülettel köti össze a gépet. Aki azonban még az étkezés idejére sem akarja elhagyni a fedélzetet, az a pilótafülkéből kialakított konyhában főzőcskézhet magának. Bár egy éjszakánál többet nem nagyon tudnánk itt elképzelni, de a bakancslistán különleges Boeinges-élményt számon tartókat egész biztosan le tudja nyűgözni.

Karakolban kirgiz nomádok között lakhatnánk

A kirgizisztáni Karakol település belvárosától két percre van egy körbekerített apró falucska, amelynek már megközelítése is boldog nyugalommal tölti el az utazót. Legalábbis az odavezető út, a festői hegyvidék látványával egy egészen különleges mikroklímát ad annak a jurtatábornak, amelyet Boldog Nomádok névre kereszteltek, és amely valójában egy nomád kirgizcsalád otthona. "A tűz, a víz, a föld és a levegő az alapja itt mindennek, ahogy a természetnek is. A kirgiz emberek az ősidőktől fogva ebben a környezetben élnek, ez itatja őket friss vízzel, eteti a természetben talált javakkal, és ez jelenti boldogságukat. Ha mások kíváncsiak nomád életformánkra, szívesen látjuk őket a bozuinkban" - fogalmaz a feleségével, fiával és menyével együtt élő családfő egy kisvideóban a pattogó tűz mellett ülve, és egyben utalva arra, hogy a kirgizeknek egy külön szavuk van tradicionális otthonukra, a jurtára: ez pedig a bozui.



Három éve nyitották meg ezt a kis helyet, ahol egész évben nyílt tűzön készített ételekkel, az étkezőjurtában földön ülős falatozásokkal, egy külön épületben zuhanyzási lehetőséggel, és a hálójurtákban télen például a koreai padlófűtés-technológiájának köszönhetően megdöbbentő meleggel várják a vendégeket. A vastag szőnyegekkel és hangulatos fali dekorációval bélelt ötszemélyes jurtákat a turisták igényeinek megfelelően modernizálták. Így kerül reggelente friss ágynemű az ágyakra, és a napelemek biztosította világítás mellett ingyen wifi a kis faluba. Az orosz, angol és német nyelven beszélő család férfi tagjai napközben a környező hegyekbe viszik túrázni és lovagolni a vendégeket, este pedig közösen a tábortűz mellett készítenek vacsorát.

A boliviai sivatagban sóhotelben

A jeges hotelek trendjét megalapító Svédországhoz hasonlóan - ahol egyébként már nyáron is garantálni tudják a fagyos körülményeket - 1998 óta Bolivia is elmondhatja magáról, hogy sóhoteljeivel képviseli a világ leginnovatívabb szálláshelyeit. Ekkor építette ugyanis Juan Quesada Valda boliviai vadász különleges sóbirodalmát Salar de Uyuni területén, vagyis a világ legnagyobb és legmagasabban fekvő felszíni sómezején. Sóból építette a hotel falait, a mennyezetet, a vendégtér kanapéit és karosszékeit, majd érthető módon Palacio de Sal-nak, vagyis Sópalotának nevezte el.

A 4500 négyzetméteres luxusbirodalomban 30, minimál stílusban berendezett, fapadlós szoba bérelhető, amelyeket kisebb sótéglákból építettek igluszerű bungalókká. A főépületben található közös helyiségek alját viszont nem burkolták, a vendégek cipőtalpa alatt itt döngölt sóréteg serceg. A National Geographic két évvel ezelőtt készített videójában arról beszélnek, hogy a legkülönlegesebb látványt azonban mégiscsak éjjel nyújtja ez a hely, amikor a világ legnagyobb sóbirodalmára leereszkedik valami zen-szerű nyugalom, és betakarja a csillagoktól ragyogó égbolt.