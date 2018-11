A Sziget szervezők 2018 közepén egy olyan névvel csavarták el a zene és a Sziget rajongók fejét, mint a világhírű brit előadó, Ed Sheeran, aki a bejelentések szerint a 2019-es Sziget első napjának kiemelt fellépője lesz.

Legutóbbi sajtóközleményükben azonban még nagyobb zenei bombát dobtak le, ami már a fesztivál honlapján is látható. Bejelentették ugyanis, hogy a 2019-es rendezvény fellépői között, ott lesz nem csak a Florence + The Machine és a Twenty One Pilots, hanem a világ egyik legnépszerűbb rockbandája, az amerikai Foo Fighters is.

A banda 2019. augusztus 13-án, a zárónapon lép majd fel, egy két és fél órás show-val. A frontember Dave Grohl, a Nirvana exdobosa által vezetett Foo Fighters tavaly húsz év után játszott újra a magyar fővárosban, a Sportarénában. A csapat tavaly adta ki legutóbbi lemezét is Concrete and Gold címmel. A zenekarban Grohl gitározik és énekel, Nate Mendel játszik basszusgitáron, Pat Smear gitáron, Taylor Hawkins dobol és ütőhangszereket szólaltat meg, Chris Shiflett gitározik és vokálozik, a billentyűs pedig Rami Jaffee.

A Foo Fighters előtt a 2018 legjobb popduó előadójaként Grammy-díjat kapott Twenty One Pilots koncertezik majd.