A nemrég újranyitott Szépművészeti Múzeum egy egész napos programsorozattal emlékezik meg az Antik Gyűjtemény megalapításának 110 éves évfordulójáról. A december 5-i rendezvényen megelevenedik az ókor: a késő estig tartó rendhagyó eseményen költészet, bor, zene és színház várja az antik kultúra iránt érdeklődőket, délelőtt pedig tudományos konferenciával tisztelgnek a 100 éve született Szilágyi János György ókorkutató, az Antik Gyűjtemény újjáalapítója előtt.

A rendezvényen bemutatják a Gondolat kiadó és a múzeum közös könyvét, az Örvények fölé épülő harmónia című kötetet, amely Szilágyi János György interjúit, személyes levelezését, valamint a tiszteletére és emlékére született írásokat teszi közzé - olvasható a Szépművészeti Múzeum oldalán.

Az est nagy szerep jut majd a zenének is. Balogh Máté és Tornyai Péter zeneszerzők Euripidész Antiopé című, töredékesen fennmaradt drámájának felhasználásával írtak zeneműveket, és az érdeklődők meghallgathatják Jeney Zoltán Etruszk nyitány című művét is. Megszólal egy ókori fúvós hangszer, az aulosz is: az antik minták alapján rekonstruált hangszeren Bartek Zsolt játszik.

A költészetet öt kortárs költő: Imre Flóra, Kiss Judit Ágnes, Lator László, Várady Szabolcs és Kőrizs Imre képviselik. Ők öten arra vállalkoztak, hogy kipótolják Euripidész töredékes sorait. A vendégek nemcsak a görög drámaíróval, hanem egymással is versengenek ezen az estén: a vetélkedés második részében a gyűjtemény műtárgyai veszik át az ihlető szerepet, rögtönözésekre inspirálva a költőket.

A bor és az antik kultúra kapcsolatáról Bognár Róbert műfordító és Kőrizs Imre költő, klasszika-filológus beszélgetnek, majd az este beavató színházzal zárul. A közönség Euripidész Helené című drámájával ismerkedhet meg, Karsai György egyetemi tanár kalauzolásával.