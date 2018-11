Azt tudjuk, hogy egy-egy művészeti aukción félelmetes összegek cserélnek gazdát. De azért csaknem 100 milliárd dollár mégiscsak sok a jóból. Pedig pontosan ez történt a Christie's New York-i árverésén.

Egészen fantasztikus áron, 90,3 millió dollár kelt el David Hockney brit festőművész Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) - Egy művész portréja (Medence két alakkal) című festménye a Christie's New York-i árverésén. Ez forintra átszámolva körülbelül 25,6 milliárdot jelent, ám aukciós körökben nem is az ár nagysága keltett igazi szenzációt. Az igazán lenyűgöző hír valójában az, hogy művész alkotásáért még soha nem fizettek ekkora összeget. És David Hockney, bár a 81. évét tapossa, még nagyon is él.

Az Egy művész portréját 1972-ben festette az angol művész – a kép a különc alkotásairól ismert Jeff Koons rekordját döntötte meg.