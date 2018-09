Kultúrkamiont indít az Esztrád Színház

Elindítja kultúrkamionját az Esztrád Színház, amely filmeket és színházi darabokat mutat be az országban, guruló színház jellegéből adódóan így akár a legkisebb településekre is eljuttatható a kulturális élmény – olvasható a Kultúrkamion weboldalán.

A kultúrkamionban minden korosztály számára kínálnak programokat, vígjátékok, drámák, krimik, musicalek és gyerekelőadások lesznek láthatók. A kultúrkamion 30-40 perc alatt felállítható, tárgyalóteremként és műszaki bemutatóteremként is használható, új termékek vagy ötletek bemutatására is alkalmas. A székek kivehetők, és felállítható egy előre felszerelt pult, amely által a tér percek alatt átrendezhető, akár konferenciateremmé is - teszi hozzá a színház a weboldalon.

A kamion programja szerint pénteken Sárbogárdon Retró est címmel zenés időutazáson vehet részt a közönség, a következő állomás szombaton és vasárnap Komárom, ahol Sorsunk szerelmei címmel hallható zenés-verses összeállítás a magyar irodalom remekeiből, majd a következő napokban Dombóvár, Tolna és Paks szerepel az állomások között. Az előadásokról bővebben ezen az oldalon olvashat.