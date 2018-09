Járt már a Centrál Színház kulisszái mögött?

Tízéves a Centrál Színház, amit szeptember 16-án, vasárnap délután a Révay utcában három helyszínen is programokkal ünnepel. A közönség találkozhat majd a társulat színészeivel, bekukkanthat a kulisszák mögé, és lesz majd interaktív improvizációs játék is. Sőt, aki nagyon szeretne, az egy kollektív beszédtechnika órán is részt vehet, vagy kipróbálhatja magát szinkronizálás közben.