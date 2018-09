Egyetlen mobillal lőtt szelfi is elég ahhoz, hogy megtudjuk, milyen, vászonra festett vagy kőből faragott történelmi alakra vagy múzsára hasonlítunk.

A Google Arts & Culture alkalmazása még januárban kapott egy olyan funkciót, amely nem csak a notórius szelfizőknek lehet érdekes. Amikor a Google Art Selfie app elindult, még csak az Egyesült Államokban élők tudták használni, ma már azonban Magyarországon is elérhető. Ezt tegnap jelentette be egy blogposztjában a Google, amelyben arról írnak, hogy az elmúlt bő fél évben már több mint 78 millió szelfit párosítottak össze valamilyen festménnyel vagy művészeti plasztikával.

Ugyanis a világ több mint 1200 múzeumának és képtárának digitalizált anyaga már egy ideje elérhető a világhálón is, ha azonban most valaki arra is kíváncsi, hogy a digitalizált portréfestmények közül melyikre hasonlít legjobban, akkor azt rém egyszerűen kiderítheti ezen az appon keresztül. A több ezres múzeumi gyűjteményből az alkalmazás a feltöltött fotónk alapján mutatja meg százalékos arányban az egyezést, miközben különböző háttérinformációt és fontosabb adatokat lehet találni a képzőművészeti alkotásról is.

A Google régóta dolgozik múzeumokkal együtt azért, hogy a művészetet minél közelebb vigye az emberekhez, és sokkal szélesebb körben tegye ingyenesen elérhetővé és fogyaszthatóvá. Abban bíznak, hogy ha most páran rákattintanak híres hasonmásukra, és esetleg még virtuálisan körbe is néznek az adott festménynek helyet adó múzeumban, máris egy kicsit közelebb kerültek céljukhoz. Az alkalmazást iOS platformra itt, androidra pedig itt lehet letölteni.

Például ilyen találatokat ad:

