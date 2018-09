Vasárnapig ingyen szól a jazz Érden

Tegnap kezdődött és vasárnapig tart az Érdi Jazz Fesztivál, amely negyedszerre hozza össze a jazz műfaj legjobb muzsikusait és szerelmeseit egy helyen. Pontosabban Érden belül három helyszínen, ugyanis a koncerteket a Művelődési Házban, a Zenei Könyvtárban és a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében lehet meghallgatni.

Csütörtökön például a Czirják Trió játssza a közeljövőben lemezen is megjelenő számaikat az érdi zenei könyvtárban. Pénteken már Hajdu Klára Quartet és Fekete-Kovács Kornél Liszt-díjas trombitaművész szórakoztatja a közönséget a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében álló, felújított fedett kocsiszín alatt. Szombaton ugyanitt Kiss Attila kvartettje zenél, akikhez a szaxofonos Zolbert, a smooth jazz magyarországi úttörője is csatlakozik.

Vasárnap délután Varga Tivadar, Oláh Kálmán Jr., Csík Dániel és Márkosi András lép színpadra. Az esti zárókoncerten pedig a Balázs Elemér Group lép fel, amelyen legújabb lemezükről, a Sounds of Diversity-ről, valamint a The New BEGinning albumról is előadnak új dalokat. Az összes koncert ingyenesen látogatható, a programokról bővebben a fesztivál weboldalán olvashatnak.