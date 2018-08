Dőljön hátra a nyugágyban, és tetőmozizza végig az utolsó nyári estéket!

Még csak a hőmérőre sem kell nézni ahhoz, hogy lássuk, augusztus huszadikával nem ért véget a nyár. Lehet, hogy az ezt követő napok már az iskolai felszerelések beszerzésével telnek, Lőrinc miatt a dinnye vásárlása is meggondolandó, és a nyaralás emlékéről is csak a telefonunk galériájában nosztalgiázunk, de, hogy az augusztus végi és a szeptemberi esték is tudnak ígéretesen balzsamosak lenni, abban biztosak vagyunk. Pláne, ha azokat az estéket egy jó film társaságában, tetőmozi nyugágyában hátradőlve tölthetjük a szabad ég alatt.