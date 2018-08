Ezernél is több amerikai múzeumba juthat be ingyen szeptemberben

Ha szeptemberre időzítette amerikai utazását, akkor egy kis szerencsével most kellemesen megspórolhat egy keveset költőpénzéből. Szeptember 22-én tartja ugyanis a számos múzeumot működtető Smithsonian a szokásos múzeumok napja rendezvényét, amelynek köszönhetően az Egyesült Államok ezernél is több múzeuma lesz ingyen látogatható ezen a napon – írja a The Verge.

Bár a Smithsonian intézményének ernyője alatt működő múzeumok és galériák többsége egyébként is ingyenesen látogatható a hétköznapokon, ezúttal számos más múzeum is csatlakozott a rendezvényhez. Mivel azonban korlátozott számban biztosítanak ingyenes jegyeket minden tárlatra, ezért előre kell regisztrálni, hogy ki, mikor, melyik múzeum, melyik kiállítást szeretné megnézni. Az emailes regisztráció során kapott jegy két fő számára érvényes. Jegyeket innen lehet igényelni.