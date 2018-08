Ingyenes jazz-koncertekkel készül a MÜPA augusztus 20-ra

Augusztus 20-án délutántól egészen a tűzijátékig ingyenes jazz koncertekkel várják a közönséget, 24. és 26. között pedig az 1930-as és 1940-es évekbe repülhetnek vissza a MÜPA New Orleans Swingfesztiválján.

A Müpa idén is jazzel köszönti a nemzeti ünnepet, és swinggel zárja a nyarat. Előbbihez rakta össze a Jazz 0820 programját, amelyben főleg a fiatal jazzgeneráció kiemelkedő alakjait szerepelteti. Az Üvegteremben például Gayer Mátyás zongorista a szokásos triójával lép színpadra, és így tesz majd Czirják Csaba gitáros is, akihez Bögöthy Ádám bőgős és a formáció állandó dobosát helyettesítő Csízi László csatlakozik. A két trió előadásába a hazai jazzélet krémjének ifjú szólistái kapcsolódnak majd be.

A szabadtéri színpadon is izgalmas előadók váltják egymást: a legkedveltebb jazzszámokat például a Wind Singers a cappella énekegyüttes szólaltatja meg. Utánuk a klarinétvirtuóz Joe Fritz és kvintettje lép színapdra, akik a legendás Benny Goodmant idézik meg műsorukkal. A napot pedig a Police Big Band koncertje zárja, melynek művészeti vezetője a hagyományos jazz egyik hazai koronázatlan királya, Szalóky Béla. Az ingyenes programokról bővebben itt olvashat.

Swingeljen is!

Augusztus 24. és 26. között azonban már az 1930-as, 1940-es évek zenéje költözik be a MÜPA falai közé. Az idei New Orleans Swingfesztivál a műfaj hőskorának három ikonikus alakját idézi meg. A nyitókoncerten a korszak egyik legjelentősebb szereplőjét, az amerikai harsonás-zeneszerző Glenn Millert idézi meg Koós Réka, Fehér Adrienn és Tunyogi Bernadett, akiket a Dixie Kings of Hungary zenészei kísérnek.

1928-ban, pontosan 90 évvel ezelőtt a polgárjogi mozgalmakban is résztvevő, és a szegregációról egyetemeken előadást tartó Josephine Baker első alkalommal lépett fel a budapesti Orfeumban. A 20-as évek Magyarországán a „Bronz Vénusz" egzotikus külsejével és szexuálisan túlfűtött előadásával alaposan felkavarta a magyar főváros életét. Kosztolányi Dezső a Pesti Hírlapba írt egy glosszát róla, az Orfeum akkori igazgatója, Zerkovitz Béla pedig dalban örökítette meg a híres-hírhedt performanszot. A Gyere Josephine óriási sláger lett: maga Baker is imádta a szaftos sorokat tartalmazó szerzeményt, és Párizsba visszatérve gyakran énekelte a belőle készült francia verziót.

Augusztus 25-én ez a dal is elhangzik majd magyar és francia változatban is. Utóbbiban Baker 21. századi megtestesítője, a francia-amerikai énekes-színésznő, Nicole Rochelle lesz a Bényei Tamás vezette Gramophonia Hot Jazz Orchestra segítségére. A jazzélményt a Keep Swinging Tánccsoport és Kautzky Armand narrálása igyekszik kompakttá tenni.

George Gershwin amerikai zeneszerző nevéhez nem csak olyan klasszikusok fűződnek, mint az Egy amerikai Párizsban, a Rhapsody in Blue vagy épp a Porgy és Bess. A sikerek előtt a fiatal Gershwin pluggerként – zeneboltban dolgozó zongoristaként, aki az épp aktuális slágereket játszotta a vásárlóknak – kereste a betevőt. A New Orleans Swingfesztivál utolsó estéjén ebből a gyűjteményből kaphatunk egy bővebb merítést a Szalóky Béla vezette kvintett tolmácsolásában, akikhez erre az alkalomra csatlakozik Rossano Sportiello zongoraművész is.

(A MÜPA oldalát böngészve, az ajánló kikerülésének pillanatában vettük észre, hogy mostanra már csak az utolsó előadásra, Szalóky Béla klasszikus jazzestjére maradtak jegyek.)