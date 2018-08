Őszi naplemente-vadászatra készülnek a tállyai dűlőkön

Szeptember 13. és 16. között a tokaji borvidék apró települése, Tállya kitárja kastélyának kapuját, templomainak és pincéinek ajtajait, feldíszíti utcáit és még a dűlőit is kicsinosítja. A tokaji szőlőskertek ölelésében negyedszerre rendezik meg a Kerekdombi Fesztivált.

Az idei Kerekdomb Fesztiválon is a bor és a kultúra kapja majd a főszerepet. A látogatók a helyi mesterségek bemutatóján és közös kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, miközben külön programokkal várják a legkisebbeket is. Tállyára érkezik Malek Andrea és az Eszement Meseband, Huzella Péter, Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Varró Dániel és Molnár György és egy Karibi Gyerekbulival a PASO is. Borról és irodalomról mesél Pion István, boros művészeti beszélgetéseket szervez Winkler Nóra, helytörténeti sétákat a Hosszúlépés csapata.

Koncertek

Koncertet ad a Kiscsillag, a Budapest Bár, az Anna and the Barbies, a Margaret Island, a Bohemian Betyárs, Palya Bea, a Csík Zenekar, a PASO, az Antonia Vai Akusztik, az Apey, a Péterfy Bori & Love Band, Pély Barna, a Vad Fruttik, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, Szilárd, a Tolstoys és a Light in Babylon. Az Evangélikus Templom is különleges koncertek helyszíne lesz, itt találkozhatunk majd Csordás Klárával és Harazdy Miklóssal, Kelemen Barnabás családi műsorával, Szalóki Ágival, Fassang Lászlóval, Szirtes Edina Mókussal, Szokolay Dongó Balázzsal és a Miskolci Szimfonikus Zenekarral.

Mozi

Premier előtt látható a Ruben Brandt, a gyűjtő című film (amiről bővebben itt írtunk), levetítik a Malter versenyfilmjeit, a Zsigmond Vilmos Filmfesztivál filmjeit, Nádas Péter portréfilmjét és az Anna and the Barbies dokut. A közösségi ház olyan színházi előadásoknak ad majd otthont, mint A Grönholm-módszer, a Gyarmati Fanni naplója, a Nőkből is megárt... vagy a Momentán Társulat RögvEstje.

Bor

A tállyai borászatok, köztük a Zsadányi Pincészet, a Homoky Pincészet, a Szóló Pincészet, a Szűcs Pince, a Somszög Birtok, alig várják, hogy bemutassák pincéiket, boraikat a látogatóknak, beszéljenek a Tokaji Borvidék adottságairól, legendáiról és titkairól. Az Oroszlános Borhotel borkóstolással egybekötött naplemente-vadászatot is tervez, ahol panorámás sétaúton Tállya dűlőiről mesélnek majd.

A Kerekdombi Fesztivál programjairól bővebben itt, a jegyárakról itt olvashatnak.