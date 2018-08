Zárja a nyarat egy BuSho fesztivállal!

Dán rövifilmmel kezdődik és egy ausztrál alkotással zárul a 14. BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál versenyprogramja, melyet augusztus utolsó hetében rendeznek több fővárosi és vidéki helyszínen.

A BuSho nagyobbat fog szólni, idén 64 rövidfilm versenyez díjakért, melyből 43 fikciós, 16 animáció valamint 5 kísérleti film - írják a szervezők az esemény Facebook-oldalán.

Mi ez az egész? Még 2004 őszén született az ötlet néhány fiatal filmes fejében, hogy egy fesztivállal hívja fel a figyelmet az egyébként méltatlanul keveset emlegetett rövidfilm műfajára. Aztán gyorsan kiderült, ebből az ötletből még többet is ki lehet hozni. A 3. fesztiváljuk meghozta az igazi nemzetközi áttörést, melyen már 45 ország képviseltette magát 2007-ben. A céljuk régóta ugyanaz: legyen egy hely, ahol a fiatal alkotók bemutatkozhatnak, és ahol egy kicsit Európa is felfigyelhet rájuk. A fesztiválra fikciós, animációs és kísérleti kategóriákban lehet az alkotásokat nevezni, a több száz kisfilmből pedig minden évben nagyjából 90 kerül a Nemzetközi Zsűri és az Országos Diákzsűri elé. A versenyprogram mellett azonban panoráma vetítések, fesztiválok válogatásai, filmes iskolák bemutatói és különböző workshopok színesítik a programot.

A fesztivál idén is 3 nap leforgása alatt, 15 egyórás blokkba szerkesztve viszi a nézők elé a 24 ország részvételével összállított programot. Minden blokkban lesz egy magyar alkotás, egy animációs és/vagy kísérleti film. A központi helyszín ezúttal is a Puskin moziban lesz, az esti ismétlő vetítéseket ismét az Art+ Cinemában tartják, de újdonságként szinte minden este vetítenek majd az Olasz Intézetben is.

A német, spanyol, francia alkotások mellett valamennyi visegrádi ország delegált versenyfilmet, de nem maradnak el a ritkán látható ausztrál, uruguay-i, iráni vagy izlandi rövidek sem. A hazai pályán megmérettetésre szánt magyar alkotások között több visszatérő versenyző is akad, ilyen például Odegnál Róbert (aki legutóbb a számítógépes játékfüggőségről készített Egyjátékos mód címmel kisfilmet) és Kis Hajni (akinek Szép alak című vizsgafilmje egy menő diáklányba beleszerető takarítónőről szól, és amelyet két éve az Amerikai Filmakadémia diák Oscar-díjra is jelölt). De a fesztiválon felbukkan majd az Oscar-díjas Deák Kristóf is legújabb rövidfilmjével, a kamerafigyelő biztonsági őrről szóló, A legjobb játékkal.

A fesztiválon minden filmet eredeti nyelven vetítenek, angol felirattal! A programról bővebben a BuSho oldalán olvashatnak.