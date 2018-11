Talán még nem is hallott ezekről a fürdőkről, pedig a helyiek imádják

Sokan nem ismerik ezeket a fürdőket, a helyiek mégis imádják, és a hidegebb hónapokban is bátran ajánlanák őket.

Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő

Ez a fürdő többféle hőfokú és vízösszetételű medencéivel várja a pihenni, szórakozni és gyógyulni vágyó vendégeket. A téli hónapokban a nyitott medencék nem üzemelnek, de a fedett térben szauna, infraszauna, masszázs, kéz-és lábápolás is igénybe vehető, valamint egy élményelemekkel teli gyógymedencében is lehet lazulni.

Csisztafürdő

A buzsáki Csisztafürdőben gyógyvizes medencék várják a látogatókat. Akik reumatikus vagy mozgásszervi betegségekben szenvednek, vagy törések utáni rehabilitációra szorulnak ilyenkor is kipróbálhatják a fedett gyógymedence valamelyikét.

Mesteri Termálfürdő

Vas megye keleti szegletében húzódik Mesteri és annak fürdője. Télen is használhatjuk a fedett termál- és gyerekmedencéjét, a sószobában pedig egy közel 1 órás thai masszázst is kipróbálhatunk. A 3 órás belépőjegy 900 forintba kerül - írja a termalfurdo.hu.



Leányfalu Termálfürdő

A Leányfalu Termálfürdő melegvizes kültéri medencéit fűtött járdán közelíthetjük meg, de találunk egy téliesített úszó medencét is. A szauna és a gőzkabin mellett svédmasszázs és talpmasszázs is igénybe vehető. A délutáni jegy itt is 900 forintért vásárolható meg.

Lepence Spa

Az erdős hegyoldalba épült római és török kort idéző Lepence Spa fedett medencéi mellett wellness szolgáltatásokat is biztosít: a szaunaparkban finn szauna és gőzfürdő merülő medencével, illatos gőzkamra, három aromakabin, jégkút, élményzuhanyok, infrakabin és natúr szauna várja a vendégeket.