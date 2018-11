Hihetetlenül hangzik? Pedig tényleg ez a trend. A mexikóiak a tequilára, a skótok a ginre, a magyarok és a franciák a borra esküsznek. De létezik már szépítő kezelés pezsgővel, sörrel, rummal, sőt, Bloody Maryvel is!

Gin. Tonikkal?

Ezúttal nem. Az első és egyelőre egyetlen Gin Spa, a skóciai Glasgow-ban található, ahol a gin egyre divatosabb italnak számít. A Gin71 például egy kis ginbár-lánc, a város három különböző pontján; itt nemcsak a gines italok végtelen variációit lehet kipróbálni, hanem ginnel készült ételeket is.

A Gin Spa inspirációja is hasonló, noha ők a gint nem egy az egyben alkalmazzák a kezelések során. A spa ötletét a különböző ginekhez felhasznált aromás gyógynövények adták. Ezeket kombinálják az illatos kezelésekhez, melyek mindig a vendég szükségleteihez igazodnak. Egy-egy találkozó mindig személyes konzultációval kezdődik, melynek során felmérik, hogy éppen mire van a vendégnek a legnagyobb szüksége: ellazulásra, detoxikálásra, energetizálásra, vagy épp egy nagy adag boldogságra. És, hogy ne hagyjuk a levegőben a legeslegfontosabb kérdést: igen, lehet gint inni a helyszínen, akár tonikkal is, ha úgy esik jól.

Sört a hajra, hogy dús és csillogó legyen!

És ezt nemcsak a hajért, a szépen ápolt bőrért is érdemes megtenni. Ráadásul a sörfürdő nyugtat, lazít, és még a keringési betegségek megelőzésben is fontos szerepe lehet.

A pekingi Star World International Hotel 120 perces kezelése 20 perces fürdéssel kezdődik, 60 perces masszázzsal folytatódik, melyet 20 perc hámlasztó kezelés, végül 20 perc pihenés követ. A sörös fürdőhöz sör is jár, pontosabban a kádban ázva annyit lehet inni, amennyit az ember nem szégyell. A budapesti Széchenyi Fürdőben található Thermal Beer Spa-ban is hasonló a helyzet, egy kis csavarral: itt kapásból sörcsapot állítottak be a kádak közé, amiből világos cseh sör folyik. Egy-egy kádba akár párosával is be lehet ülni, és beszélgetéssel vagy lazítással eltölteni az időt, amíg a vízben oldott komló, maláta, élesztő és fürdősó kifejti jótékony hatását.

Apropó csehek. Ha valahol, hát náluk bőven van választék sörfürdőkből a prágai Spa Beer Land-tól kezdve, ahol barna Krušovice sörben lehet ázni, egészen a Karlovy Varyban, Csehország legnagyobb gyógyfürdő helyén található Spa Beerland-ig. Az osztrák Hotel Moorhof wellness részlegén a sörfürdő után a lazítás is különleges: illatos szalmaágyakon lehet teljessé tenné a lazító kezelést.

Bloody Mary-t vagy pezsgőt?

Vannak, akik szinte vallásosan hisznek abban, hogy a Bloody Mary a legjobb szer másnaposság ellen. A sok egyéb mellett paradicsomlevet és vodkát is tartalmazó koktél ihlette a Balin, a St. Regis Hotelben található spa egyik legnépszerűbb kezelését. Itt aztán szó sem lehet félmegoldásról. A kényeztetés paradicsomos, ananászos, wasabis masszázzsal kezdődik, majd a vendéget vodkás, paradicsomos, agyagos pakolásba csomagolják. A kezelés egy könnyű fürdővel zárul, amelynek végén a korábban elgyötört vendég megújulva távozik.

Ha valakinek ez túlzás, vagy a vodka egyszerűen nem a zsánere, akkor ugyanitt foglalhat más, nem kevésbé izgalmas wellness élményt, például egy pezsgős kezelést. Ebben a teljes tesztmasszázson kívül méregtelenítő (természetesen pezsgős) arcpakolás van, melyet egy virágszirmokkal meghintett privát fürdő követ – no meg egy ráadás pohár pezsgő.

Bor, az örök fiatalság titka

A boros kezelések ötlete, mely Franciaországból, a pazar borok és mindig megújuló szépségkezelések fellegvárából származik, hamar elterjedt, és nem véletlenül. A terápiákhoz felhasználható az egész szőlő, héjastul, magostul, és magának a bornak is rengeteg pozitív hatása van – többek között véd a sejtek idő előtti öregedése ellen, hidratál és tonizál.

Mivel népszerű és könnyen elérhető alapanyagról van szó, Magyarországon számtalan hotel és spa vette fel a kínálatába a szőlős, boros kezeléseket. A villányi Crocus Gere Bor Hotel speciális szőlőkúrát kínál, a Batthyány Kastélyszállóban a bormasszázst borfürdővel kombinálják.

A badacsonyi Hotel Bonvino Wine & Spa a szőlőmagolajos testmasszáshoz chardonnay-krémes arcpakolás jár, a tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa a tokaji szőlők legjavát pakolja bele kezeléseibe, mely többek között olaszrizling krémhabfürdőt és peelinget, valamint birs-aszús testpakolást és arcmasszást jelent.

Ez természetesen csak a jéghegy csúcsa, még országunkon belül is, miközben a világ többi részén is hasonló kreativitással alkalmazzák a különböző boros terápiákat. Például a Les Sources de Caudalie Bordeaux-ban, ahonnan az egész divathullám elindult, vagy a toszkánai Il Salviatino luxus hotelben, amely egy 15. századi villában kínálja szépítő kezeléseit.

Tequila, jii-háá!

Újabb alkohol, amit szintén nemcsak inni jó. Hogy miért alkalmazzák wellness kezelésekhez? A titok egyszerű, az alapanyag, azaz az agávé, amelyből a tequila készül. A mexikói őslakosok állítólag több ezer éve használják a növényt különböző természetes alapú gyógyszerekhez, így nem csoda, hogy előbb-utóbb a mindig valami újat és izgalmasat kereső szépségipar is ráakadt.

A Riviera Maya-n, Mexikóban található Vidanta hotel wellness részlege, a Brio Spa különleges elixírrel büszkélkedik. A tequilát egyáltalán nem kell szeretnünk ahhoz, hogy kipróbáljuk a hotel által kínált wellness élményt, hiszen a kezelésekhez nem magát az alkoholos italt, hanem annak egy kivonatát használják. A Brio Spa-nak saját fejlesztésű, gyógyhatású tequila olaja van, melyet teljes test kezelésekhez használnak. Az exkluzív hámlasztás, majd az azt követő masszázs, a különleges kivonatnak köszönhetően csak náluk elérhető. Az eredményt pedig - legalábbis a Brio Spa leírása szerint – az egykor élt maják tapasztalatai igazolják.

Ha rum, akkor Jamaica

Ha összeadjuk Bob Marley-t, a rumot és néhány pálmafát, akkor fejben már meg is érkeztünk a Karib-szigetekre. És ha már rum, akkor Jamaica, ahol nagy tisztelettel adóznak az egykori matrózok kedvenc italának.

Itt található a Rockhouse Spa, akik nem elégednek meg néhány csepp alkohollal, hanem rögtön tetőtől talpig rumba pácolják be a vendéget. A spa egyértelműen legnépszerűbb kezelése ugyanis a rumos, mézes, mangós, shea vajas, narancsos, fahéjas testkezelés, melynek során a sok-sok, illatos hatóanyag gyengéden beszívódik a bőrbe. A rum nádcukor tartalma miatt kerül az összetevők közé, ugyanis a nádcukor állítólag ragyogóan hidratálja a bőrt. És, hogy akkor miért nem magát a nádcukrot használják fel a szépítő kezelések során? Ez már legyen a Rockhouse Spa titka, de jó esély van rá, hogy egy rumos-mangós pakolás sokkal vagányabban hangzik, mint egy cukros testradírozás.