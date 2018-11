Öt méterrel az óceán felszíne alatt nyitottak luxuslakosztályokat

Pontosan ilyen lehet egy akváriumban ébredni. A Maldív-szigeteken található hotel nem mindennapi lakosztályában a vendég szó szerint az óceán közepén alhat.

Tavasszal még csak írtunk a megnyitás tervéről, néhány napja azonban valósággá vált. A Conrad Maldives Rangali Island resort The Muraka néven nyitotta meg a maga nemében páratlan új lakosztályát – számolt be a The Telegraph. A cikk szerzője, John O'Ceallaigh volt az első vendég a különleges villában, melynek egy része csaknem öt méter mélyen van az óceán szintje alatt.

A The Muraka valójában egy önálló ház, amely egy hosszú, óceánba nyúló móló végén található. Jellemzője az ultramodern dizájn, a nagy, világos terek, no és természetesen a hatalmas, víz alatti hálószoba. Ez utóbbi teteje és oldala is tökéletesen átlátszó, így az ott pihenő vendég körül folyamatosan áramlik és örvénylik a tengeri élet.

Láthatja a színpompás halakat, a víz zöldes-kékes árnyalatainak állandó változását, a reggeli fény első sugarait a felszín felett. Vagy, ha társaságra vágyik, akkor a resort éttermében is elfogyaszthat egy ebédet, vagy vacsorát. És igen, az étterem szintén a víz alatt található.

Aki a The Muraka vendége lesz, az nemcsak egy különleges ajándékot kap a pénzéért, hanem többek között saját inast és szakácsot, valamint 90 perces spa kényeztetést, amelyet akár naponta is igénybe vehet. Több tucat kezelés közül lehet választani az illatos, kókuszos, papjás pakolástól a jázminos, fehér lótuszvirágos fürdőig.