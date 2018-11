Egy eddig kevésbé ismert fürdő kapott gyógyvíz minősítést

A Bács-Kiskun megyei Lakitelek fürdője nem olyan ismert, mint azok, melyekről eddig hírt adtunk, hiszen egy viszonylag kicsi, két kültéri és egy beltéri medencével rendelkező komplexumról van szó. A jövőben azonban aligha marad hírnév nélkül a Gyarmati Dezső Tanuszoda és Termálfürdő, ugyanis kiderült, hogy igen jó minőségű gyógyvize enyhíti az idősek ízületi kopásos fájdalmait, így a gyógyvíz minősítést is megkapta.

A létesítmény már 2013-ban fejlődésnek indult: két termálkutat is fúrtak, amelynek köszönhetően a rákövetkező évben két meleg vizes, kültéri medencét adtak át, közülük az egyik a téli hónapokban is üzemel - írja a Termal Online. Miután a látogatók részéről egyre több pozitív visszajelzés érkezett a víz jótékony hatásáról, az elmúlt években elkezdődött a gyógyvízzé nyilvánítás folyamata. A procedúra idje alatt vizsgálatokkal be kellett bizonyítani, hogy a termálvíz alkalmas az ízületi panaszok, és az ahhoz kapcsolódó izomfeszültség kezelésére; ez sikeresen meg is történt.

Az egész évben nyitva tartó, mintegy 200 négyzetméter alapterületű 38 fokos termálmedence ötféle élményelemmel és egyik oldalán fedett résszel várja a kikapcsolódni vágyókat. A beltéri uszodában sószaunát és sószobát is találni, valamint egy büfé is működik. Mindezt egy felnőtt 1200 forintos belépő ellenében járhatják végig, a nyugdíjasokat és a családokat kedvezményekkel várják. A fürdő nyitvatartásáról ide kattintva tájékozódhatnak.