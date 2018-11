Izlandon még becsületkasszás termálfürdőt is talál

Amennyiben már jó ideje tervez egy kiruccanst a szigetországba, nem árt ha tudja hányféle fürdőtípus és forró vizes medence közül válogathat és, hogy milyen fürdőzési etikettnek kell megfelelni.

Izlandra, a tűz és jég országába ma már nem nehéz eljutni, hiszen közvetlen menetrend szerinti járat köti össze Magyarországgal. És, akik abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a szigetországban landolhatnak, semmiképpen se hagyják ki a megannyi vulkanikus hőforrást és termálfürdőt.

A Termal Online az izlandi utazásszervezéssel foglalkozó I Love Iceland szakértőjétől tudta meg, hogy Izlandon mintegy 200 forró vizű fürdőhely közül válogathatunk. Ezek között vannak kiépített termálfürdők, természet alkotta termálforrások és városi uszodák is. De ha már a szigetországban járunk a vendégházaknál divatos, forró kádakban is érdemes megmártóznunk.

Az izlandiaknál a termálfürdő olyan mint nálunk a kocsma?

A helyiek a medencékbe mennek munka után pihenni, itt ismerkednek, továbbá a közösségi életüket is a forró vízben bonyolítják. Ez a szokás az országban uralkodó zord hideg miatt alakult ki, és mivel nagy volt az igény a lubockolásra, rengeteg forróvizes uszodát építettek ki. Ezek modern, higiénikus városi sportközpontok, ahol a hagyományos úszási lehetőség mellett mindig találunk kellemes, forróvizes medencéket is, ahol ücsörögni és társalogni tudunk.

A jól kiépített, természetben található termálfürdők is minden nap megtelnek a relaxáló, fürdőzésre vágyó izlandiakkal. Ilyen fürdőhely például az Európa legkülönlegesebb fürdőinek listáján szereplő Kék Lagúna is, de szintén közkedvelt a Secret Lagoon és a Myvant Nature Bath északon, továbbá sokan járnak az idén megnyílt, nyugaton található Krauma és az északi Geosea fürdőbe is. Ezeket turistaként is érdemes felkeresni.

Természetes hőforrás nélkül nem ússzuk meg Izlandot

A Hot Springek, vagyis a természetes hőforrások csak úgy hemzsegnek a szigetország területén. Ezek lehetnek könnyen felfedezhető nagy medencék, forró, hegyi patakok, vagy rejtett, pár négyzetméteres merülők. Varázsukat az őket körülölelő természeti szépség adja, ráadásul ingyen látogathatók, vagy legfeljebb egy becsületkasszát találunk mellettük.

Jó, ha ismerjük a helyiek fürdőzési etikettjét

Ahogy a japnán onsen-hez és sento fürdőkhöz is fürdőzési szabályok kötődnek, úgy az izlandiak is szigorúan veszik a merülés előtti higiéniai előírásokat. Minden fürdőben hosszú leírást találunk arról, hogy milyen előkészületek szükségesek a medencék használatához. Például tilos az öltözőbe utcai cipővel belépni, tilos vizes testtel az öltözőben tartózkodni, valamint fürdés előtt alaposan meg kell tisztálkodnunk. Mindezek betartását fürdőmesterek figyelik. De ha mi is figyelünk rájuk, akkor életünk egyik legjobb szabadtéri fürdőzésében lehet részünk, és még a Vastrónért sem kell megküzdenünk miattuk.