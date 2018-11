Szemet gyönyörködtetőek Európa legkülönlegesebb termálfürdői

Európa legelbűvölőbb termálfürdői között találunk olyat, amelyet a világ 8. csodájaként tartanak számon. De válogattunk a Világörökségeket számláló listáról is, és persze, nem maradhatott ki hazánk egyik legnépszerűbb medencéje, a természet formálta barlangfürdő sem.

Pamukkale, Törökország

Pamukkale, mely szó szerinti fordításban „gyapotvárat" jelent, a világ egyik ritka csodája, és az UNESCO világörökség része. A természeti képződmény Törökországban található, 17 kilométerre Denizli városának északi részétől. Egy korábbi cikkünkben arról is olvashatnak, hogy a mészben gazdag vizet ma az újonnan épült gyógyfürdők és szállodák saját wellnessrészlegük számára is használják, és mivel a teraszok egy része kiszáradt, mesterséges medencéket alakítottak ki a vendégek számára. A teljes területet mezítláb lehet végigjárni, a bejáratnál le kell venni a cipőt, és amelyik medence megtetszik a hegyoldalban, ott fürödhetünk. Belépőt csak napközben szednek, este ingyen, reflektorok fénye mellett lehet strandolni, ezt is érdemes kipróbálni.

Blue Lagoon, Izland

Izland délnyugati részén található a Blue Lagoon, amit a világ 8. csodájaként is emlegetnek. A gőzvíz természetes földalatti képződése az egyik legritkább földi folyamat a világon. Forró termálvize, gyógyhatású iszapja miatt rengetegen látogatják, és a látványa is mesés. Teljesen véletlenül alakult ki egy hőerőműnek köszönhetően 1976-ban. A víz hőmérséklete általában 37-39 °C fok. A termalfurdo.hu arról is ír, hogy a lagúna területén szauna és gőzfürdő is működik, sőt, a gyógyvízre épített klinikán egyéb gyógyszolgáltatásokat is igénybe vehetnek a vendégek.

Bath, Egyesült Királyság

A világörökségi listán szereplő Bath, azért is különleges, mert ez az Egyesült Királyság egyetlen természetes melegvizes forrása. A fürdő népszerűsége már kétezer éve töretlen, ma a római kori épület közelében egy modern luxushotel is áll, melynek tetőteraszán, medencében ülve élvezhetjük a kilátást a városra.

Miskolctapolca Barlangfürdő

A Magyar Értéktárban számontartott Miskolctapolca Barlangfürdő Európában egyedülálló, kiemelkedő nemzeti érték, melynek járatait, területét a természet alakította több évezreden keresztül olyanná, amilyennek ma ismerjük. Európa különleges fürdőjében a vendégek kikapcsolódását a természetes, fedett termálvízben fürödve a kristálytiszta levegő is elősegíti.