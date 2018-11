A kisgyerekes családok felé nyit a sárospataki fürdő

Fedett részleggel bővítik a sárospataki Végardó Fürdőt, ahol élménymedencék, gyógyvizes medencék és gyógyászati szolgáltatások is elérhetők lesznek. Az építkezést jövőre kezdik el.

Igaz, most is egész évben nyitva van a sárospataki fürdő, de egyelőre csak szabadtéri medencékben mártózhatunk meg a hideg hónapokban. Azonban ha minden a tervek szerint halad nemsokára egy vadonatúj fedett épületben is fürödhetünk.

Már kiválasztották a kivitelezőket és év végéig a fedett fürdő terveit is véglegesítik, 2019-ben pedig megkezdődhet az építkezés. Az új részleget főleg családbarát elemekkel szeretnék felszerelni, így lesznek gyermekmedencék, csúszdák, valamint egy élménymedence is helyet kap. Nemcsak a fiataloknak, a nyugdíjas korosztálynak is megéri majd felkeresni a komplexumot, hiszen lehetőség lesz fürdőgyógyászati kezelésekre, továbbá gyógyvizes medencék is épülnek.

A szóban forgó fürdőhely már most is nagy népszerűségnek örvend a Termal Online hírei szerint, főleg a külföldi vendégek körében, akik elsősorban Szlovákiából és Lengyelországból érkeznek. Őket idén télen két finn szauna, infraszauna, gőzkabin, csobbanómedence, szabadtéri öblítődézsa és szolárium fogadja.