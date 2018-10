Öt fürdőhely, ahol még 2 ezer forint alatt talál belépőt

Élménymedencék, jakuzzik, szaunák, úszómedencék és mindez 2 ezer forinttól nem drágábban. Hogy hol lehet ennyiért fürdőbelépőt váltani? Íme:

Sá-Ra Termál

A hegykői Sá-Ra Termálban nyáron jártunk utoljára, és akkor is a meglehetősen olcsó áraikról számoltunk be. Augusztusban egy felnőtt jegyet 1800 forintért vásároltunk meg, ami a téli időszakban sem változik majd. Ahogyan a gyerekekre vonatkozó kedvezmények sem: a hat év alatti lurkók ingyen használhatják a medencéket, a 14 év alattiaknak 1000 forint a belépő, a diákjegyet pedig 1400 forintért lehet megvásárolni. Igaz, a kinti medencék most nem üzemelnek, így csak a 30 fokos fedett élménymedencében, a 37 fokos gyógymedencében és a nyitott termálmedencében lehet lubickolni, de még így is megéri kiváltani a belépőt. A fürdőben szaunázásra is van lehetőség.

Csurgó Városi Uszoda

2017 nyarán nyitott a Dunántúl nyugati szegletében a csurgói uszoda, ahol fedett úszómedencében úszhatunk, Kneipp-taposóban frissíthetjük vérkeringésünket, és jakuzziban lazulhatunk. A létesítmény emeletén található wellnessrészleg finn-, infra- és aroma szaunái mellett a gőzkabint és sószobát is kipróbálhatjuk. Három éves kor alatt ingyenes a belépés, diákoknak és nyugdíjasoknak az egész napos jegy 1700, a felnőtteknek 1900 forint - írja a termalfurdo.hu

Csokonyavisonta Gyógy és Strandfürdő

Ezt a fürdőt főleg a gyógyvízre vágyóknak érdemes felkeresni a téli hónapokban, ugyanis a beltérben 2 gyógymedence is található. A fürdőt tápláló gyógyvíz jól alkalmazható mozgásszervi betegségek és gerincbántalmak, idült nőgyógyászati- és gyulladásos betegségek kezelésére. Öt éves korig a belépés ingyenes, a nagyobb gyerekeknek 600, nyugdíjasoknak és diákoknak 1500, felnőtteknek pedig 2000 forint a belépő.

Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont

Marcali fürdője egy nagy parkban található, fedett részlegén sportmedence, jakuzzi, tanmedence, termál- és gyógymedencék találhatók. A kényeztetésre és felfrissülésre vágyókat egy szauna és egy gőzkabin is várja. Ebben a fürdőben 3 éves korig ingyen lehet lubickolni, diákoknak, nyugdíjasoknak 1400 forint a belépő, felnőttek pedig 2000 forintért válthatnak napijegyet.

Paksi Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Igazi gyógyparadicsom vár minket, ha a paksi fürdőt választjuk, hiszen a létesítményben három medencét, valamint egy súlyfürdőmedencét is igénybe vehetünk. A modern, kényelmes környezetben elérhetők a fürdőgyógyászati és medical-wellnes kezelések is. Diákoknak és nyugdíjasoknak a belépő 1000 forint, felnőtteknek pedig mindössze 1300 forint.

Amennyiben a határon túl keresne fel néhány olcsó fürdőt, akkor érdemes a vajdasági kínálat között is szétnézni.